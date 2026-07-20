Os usuários do transporte coletivo de Franca podem, a partir desta segunda-feira (20), trocar o cartão antigo pelo novo cartão de transição. A atualização é necessária para assegurar a transferência dos créditos existentes no cartão atual antes que ele deixe de ser aceito.

O atendimento é realizado no Terminal de Ônibus “Ayrton Senna da Silva” de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 17 de agosto. Para solicitar a substituição, o usuário deverá preencher um formulário no local. O novo cartão ficará disponível para retirada dois dias após o pedido.

No caso dos estudantes, será obrigatória a apresentação de uma declaração escolar utilizada no momento da solicitação.