Os usuários do transporte coletivo de Franca podem, a partir desta segunda-feira (20), trocar o cartão antigo pelo novo cartão de transição. A atualização é necessária para assegurar a transferência dos créditos existentes no cartão atual antes que ele deixe de ser aceito.
O atendimento é realizado no Terminal de Ônibus “Ayrton Senna da Silva” de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 17 de agosto. Para solicitar a substituição, o usuário deverá preencher um formulário no local. O novo cartão ficará disponível para retirada dois dias após o pedido.
No caso dos estudantes, será obrigatória a apresentação de uma declaração escolar utilizada no momento da solicitação.
O prazo para a troca foi ampliado por meio do decreto municipal publicado no Diário Oficial. Inicialmente, a substituição seria encerrada na última sexta-feira, 17, mas a data foi prorrogada até 17 de agosto.
Segundo a Prefeitura, os cartões antigos poderão ser utilizados somente até essa data. A partir de 18 de agosto, eles perderão a validade. Depois da transferência, os créditos inseridos no novo cartão poderão ser utilizados até 17 de agosto de 2027.
A orientação da Secretaria e Segurança é que os usuários façam a troca com antecedência para evitar filas nos últimos dias e garantir a continuidade do uso do transporte coletivo sem interrupções.
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