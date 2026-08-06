A Justiça revogou a prisão preventiva de Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como "Zam", acusado de tentar matar um casal de comerciantes durante uma discussão em um carrinho de churros em Franca. A decisão foi assinada nessa quarta-feira, 5, pelo juiz José Rodrigues Arimatéa, da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude. O alvará de soltura já foi expedido.
Na decisão, o magistrado determinou que Zam responda ao processo em liberdade, desde que cumpra uma série de medidas cautelares. Entre elas, está a obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, além da proibição de manter qualquer contato com as vítimas, familiares e testemunhas, por qualquer meio.
O acusado também está proibido de se aproximar das vítimas, de suas residências e dos locais de trabalho, devendo manter distância mínima de 100 metros. O juiz ainda advertiu que o descumprimento de qualquer uma das condições poderá resultar na decretação de uma nova prisão preventiva.
Relembre o caso
O crime ocorreu na noite de 21 de julho, na avenida Chico Júlio, na região da Vila Exposição, em Franca. Segundo a investigação da Polícia Civil, o comerciante Zam se desentendeu com o casal de vendedores de churros Irislene Costa Macêdo, de 55 anos, e Márcio Luciano de Souza, de 49 anos.
De acordo com o inquérito, Zam acreditava que o casal havia denunciado seu estabelecimento à Prefeitura de Franca, o que teria motivado a interdição do bar. Márcio negou a acusação e afirmou que, após a discussão, o comerciante passou a filmá-los. Em seguida, entrou no carro e fez investidas contra o carrinho de churros. Testemunhas relataram que ele atingiu a estrutura de trabalho do casal pelo menos três vezes e, na sequência, acelerou na direção das vítimas. Márcio conseguiu sair da frente do veículo, mas Irislene foi atropelada e arremessada ao chão.
A vendedora sofreu traumatismo craniano e foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob rigorosa observação neurológica. Márcio teve ferimentos menos graves, recebeu atendimento médico e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, após o atropelamento, Zam deixou o local sem prestar socorro à vítima.
Logo depois do crime, ele se apresentou na Central de Polícia Judiciária de Franca e foi preso em flagrante. O comerciante teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Posteriormente, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu o inquérito e indiciou Wanderson da Costa Silva por duas tentativas de homicídio qualificado, sustentando que o veículo foi utilizado de forma deliberada como instrumento para matar o casal.
Irislene teve alta médica e se recupera em casa.
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