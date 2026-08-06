A Justiça revogou a prisão preventiva de Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como "Zam", acusado de tentar matar um casal de comerciantes durante uma discussão em um carrinho de churros em Franca. A decisão foi assinada nessa quarta-feira, 5, pelo juiz José Rodrigues Arimatéa, da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude. O alvará de soltura já foi expedido.

Na decisão, o magistrado determinou que Zam responda ao processo em liberdade, desde que cumpra uma série de medidas cautelares. Entre elas, está a obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, além da proibição de manter qualquer contato com as vítimas, familiares e testemunhas, por qualquer meio.

O acusado também está proibido de se aproximar das vítimas, de suas residências e dos locais de trabalho, devendo manter distância mínima de 100 metros. O juiz ainda advertiu que o descumprimento de qualquer uma das condições poderá resultar na decretação de uma nova prisão preventiva.

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