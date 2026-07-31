A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) concluiu o inquérito sobre a tentativa de homicídio registrada na noite de 21 de julho, em um estacionamento às margens da avenida Chico Júlio, na Vila Exposição, em Franca. O comerciante Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como "Zam", foi indiciado por dupla tentativa de homicídio qualificada após atropelar um casal que trabalhava em um carrinho de churros.

Segundo a investigação, o caso teve início após uma discussão motivada por uma suposta denúncia à Prefeitura de Franca. O comerciante acreditava que as vítimas teriam participado da denúncia que resultou na fiscalização e no fechamento de seu estabelecimento.

As vítimas são Márcio Luciano de Souza, de 49 anos, proprietário do carrinho de churros, e a mulher dele, Irislene Costa de Macêdo, de 55 anos. Irislene sofreu ferimentos graves ao ser atingida pelo veículo e, por isso, ainda não prestou depoimento à Polícia Civil.

Investigação confirmou intenção, diz delegado