O MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou à Justiça sete pessoas acusadas de participação no sequestro da família de Maria Isabel Oliveira Prado, em Franca, e pediu a prisão preventiva de seis mulheres investigadas no caso. A denúncia foi apresentada após a conclusão do inquérito da Polícia Civil e sustenta que as vítimas foram mantidas em cárcere privado sob ameaças, incluindo uma adolescente de 14 anos e uma recém-nascida de apenas 14 dias.

Segundo a denúncia, foram denunciados Noemi Vitória de Sousa Rosa, Kelly Cristina Queiroz, Ana Laura de Sousa Rosa Alves, Marcela Eduarda Melo de Paula, Larissa Jhenifer Melo de Paula, Kauany Eduarda Melo Cruz e Wellington Amorim da Silva, apontado como responsável por vigiar o cativeiro, pelo crime de sequestro e cárcere privado qualificado. Para o Ministério Público, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para o prosseguimento da ação penal.

Pedido de prisão

Além da denúncia, o promotor Joaquim Rodrigues de Rezende Neto requereu a prisão preventiva das seis mulheres investigadas. O pedido se fundamenta na gravidade do crime, no risco à ordem pública, na necessidade de preservar a instrução criminal e no fato de as acusadas estarem em local incerto e não sabido.