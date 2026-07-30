O nome de Gilson de Souza Júnior, o Gilsinho (PSDB), anunciado como candidato a deputado estadual por Franca durante a convenção da federação PSDB/Cidadania realizada na noite de terça-feira, 28, não consta na ata registrada na Justiça Eleitoral.

O documento foi protocolado às 18h47 desta quarta-feira, 29, e traz a relação dos candidatos aprovados pela federação para disputar as eleições de 2026. Apesar de ter sido apresentado como um dos nomes escolhidos para concorrer a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Gilsinho não aparece na lista oficial de candidatos a deputado estadual registrada pela federação.

A ausência chamou a atenção porque, durante a convenção estadual realizada de forma on-line, o PSDB/Cidadania havia divulgado a confirmação de Gilsinho e de Paula Moisés como representantes de Franca na disputa por cadeiras na Alesp.