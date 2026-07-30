O nome de Gilson de Souza Júnior, o Gilsinho (PSDB), anunciado como candidato a deputado estadual por Franca durante a convenção da federação PSDB/Cidadania realizada na noite de terça-feira, 28, não consta na ata registrada na Justiça Eleitoral.
O documento foi protocolado às 18h47 desta quarta-feira, 29, e traz a relação dos candidatos aprovados pela federação para disputar as eleições de 2026. Apesar de ter sido apresentado como um dos nomes escolhidos para concorrer a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Gilsinho não aparece na lista oficial de candidatos a deputado estadual registrada pela federação.
A ausência chamou a atenção porque, durante a convenção estadual realizada de forma on-line, o PSDB/Cidadania havia divulgado a confirmação de Gilsinho e de Paula Moisés como representantes de Franca na disputa por cadeiras na Alesp.
O presidente do Diretório Municipal do PSDB em Franca, Guilherme Ubiali, afirmou ao Portal GCN/Sampi que está buscando esclarecimentos sobre o que ocorreu. "Realmente o nome dele não saiu na ata. Estou tentando verificar o que foi que aconteceu", disse.
A reportagem tentou contato com Gilsinho nesta quinta-feira, 30, mas ele não atendeu às ligações.
Candidatura ainda pode ser alterada
Embora a ata já tenha sido registrada na Justiça Eleitoral, a legislação permite alterações na composição das chapas dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário eleitoral.
O próprio documento aprovado na convenção delega ao colegiado estadual da federação poderes para promover substituições de candidatos e preencher eventuais vagas remanescentes dentro das hipóteses previstas pela legislação eleitoral.
Dessa forma, a ausência do nome na ata não significa, necessariamente, que a candidatura esteja definitivamente descartada.
Surpresa após anúncio da convenção
Na convenção realizada na terça-feira, Gilsinho comemorou a escolha do seu nome pela federação. Filho do ex-prefeito Gilson de Souza, pré-candidato a deputado federal pelo PSB, ele afirmou ao Portal GCN/Sampi que recebeu a indicação com satisfação e citou a votação obtida na eleição de 2018, quando disputou uma vaga de deputado estadual.
Na ocasião, também declarou estar otimista com o potencial eleitoral de Franca e com as chances de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa.
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