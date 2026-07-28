O PSDB/Cidadania realizou, na noite desta terça-feira, 28, sua convenção estadual de forma on-line, reunindo mais de 400 participantes. O encontro foi marcado por surpresas para Franca. Além de oficializar as candidaturas de Guilherme Ubiali (PSDB) e João Rinoceronte (PSDB) a deputado federal, a federação também confirmou os nomes de Gilson de Souza Jr. (PSDB) e Paula Moisés (Cidadania) como candidatos a deputado estadual.

Segundo o partido, também foram aprovados o apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo e o lançamento da jornalista Soninha Francine ao Senado.

Ubiali e Rinoceronte para federais

Candidato a deputado federal, Guilherme Ubiali é filho do neurologista e ex-deputado federal Dr. Ubiali, o último representante de Franca eleito para a Câmara dos Deputados. O médico também presidiu o diretório municipal do PSB. Proprietário de uma rede de farmácias e de uma corretora de seguros, Guilherme afirmou estar otimista com o desempenho da chapa nas eleições.