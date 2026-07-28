O PSDB/Cidadania realizou, na noite desta terça-feira, 28, sua convenção estadual de forma on-line, reunindo mais de 400 participantes. O encontro foi marcado por surpresas para Franca. Além de oficializar as candidaturas de Guilherme Ubiali (PSDB) e João Rinoceronte (PSDB) a deputado federal, a federação também confirmou os nomes de Gilson de Souza Jr. (PSDB) e Paula Moisés (Cidadania) como candidatos a deputado estadual.
Segundo o partido, também foram aprovados o apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Governo de São Paulo e o lançamento da jornalista Soninha Francine ao Senado.
Ubiali e Rinoceronte para federais
Candidato a deputado federal, Guilherme Ubiali é filho do neurologista e ex-deputado federal Dr. Ubiali, o último representante de Franca eleito para a Câmara dos Deputados. O médico também presidiu o diretório municipal do PSB. Proprietário de uma rede de farmácias e de uma corretora de seguros, Guilherme afirmou estar otimista com o desempenho da chapa nas eleições.
"A minha expectativa é excelente! Estou extremamente animado e confiante. A nossa chapa do PSDB/Cidadania é muito balanceada e competitiva, o que vai permitir que o partido consiga eleger deputados com uma votação bem acessível, provavelmente a menor entre todos os partidos. Isso aumenta muito a minha chance de vitória, repetindo o que o PSDB já fez no passado, de eleger com poucos votos. Estou confiante, Franca terá novamente seu deputado federal."
Ubiali também destacou o fortalecimento da legenda no município e na região. "Além disso, como presidente municipal do PSDB, fico muito feliz em ver outros nomes fortes sendo aprovados para disputar a vaga de estadual, tanto aqui em Franca quanto em toda a região. Isso só mostra que o PSDB vem crescendo e se fortalecendo nesse processo de recuperação política."
Também aprovado na convenção, João Rinoceronte afirmou que sua candidatura tem como foco incentivar a participação da população na vida pública.
"Minha expectativa não é simplesmente ser eleito. É despertar as pessoas. Fazer com que elas encontrem sua identidade, desenvolvam uma mentalidade de protagonismo e entendam que não existe salvador da pátria. O verdadeiro governo pertence ao povo, mas, ao longo do tempo, as pessoas foram convencidas de entregar esse poder nas mãos de poucos”.
“Acredito que essa campanha pode despertar os Predadores: cidadãos que assumem a responsabilidade de transformar a própria realidade. Se conseguirmos isso, tenho convicção de que vamos construir uma região muito mais próspera, uma verdadeira 'Dubai brasileira'”.
Surpresas
Escolhido para disputar uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Gilsinho - como é conhecido - é filho do ex-prefeito Gilson de Souza, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSB nas eleições deste ano.
"Meu nome foi escolhido na convenção do partido e fiquei muito feliz pelo reconhecimento. Em 2018, disputei eleição para deputado e obtive quase 20 mil votos. Acredito que isso me qualificou para estar entre os escolhidos."
Sobre a campanha, ele disse acreditar no potencial eleitoral de Franca. "Expectativa muito boa, pois Franca sempre elegeu dois deputados estaduais e acredito que existe um campo aberto para poder mostrar o trabalho e lutar para estar entre os mais votados."
Além de Gilsinho, o PSDB/Cidadania oficializou Paula Moisés na disputa por uma cadeira no Legislativo estadual.
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