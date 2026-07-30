A defesa de Elvis Vilhena Faleiros afirmou nessa quarta-feira, 29, que a revogação da prisão preventiva do empresário não teve relação com o acordo patrimonial de R$ 47.196.930,27 firmado em outro processo. Em manifestação enviada ao portal GCN/Sampi, o advogado Donizete dos Reis da Cruz sustentou que a decisão judicial ocorreu porque a manutenção da prisão se tornou juridicamente insustentável e afirmou que a expectativa é pela absolvição do cliente na ação criminal.

Na avaliação da defesa, a revogação da prisão preventiva não decorreu do acordo patrimonial firmado em outro processo, mas da ausência de fundamentos para a continuidade da medida cautelar, entendimento que, segundo o advogado, contou com a anuência do Ministério Público.

"Não entendemos que foi o acordo que possibilitou a soltura de Elvis. O acordo é uma questão patrimonial tratada em outros autos. Na nossa opinião, a revogação da prisão se deu, com a anuência do Ministério Público, porque tornara-se insustentável. Uma vez que não existe no país, em um Estado Democrático de Direito, prisão civil por dívida", afirmou Donizete.