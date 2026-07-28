A Justiça de Minas Gerais revogou a prisão preventiva do empresário de Franca Elvis Vilhena Faleiros, investigado no caso do desaparecimento de sacas de café da Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci). A decisão foi proferida nesta terça-feira, 28, pela Vara Única da Comarca de Ibiraci (MG), após a homologação de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que prevê o pagamento de R$ 47,2 milhões para o ressarcimento de produtores rurais prejudicados.

O juiz Roberto Carlos de Menezes acolheu integralmente manifestação do Ministério Público de Minas Gerais, que entendeu ter ocorrido uma alteração significativa no cenário que motivou a prisão preventiva. O principal fator considerado foi a celebração do TAC entre o MPMG e a empresa EldoradoAgro Participações Ltda., que se comprometeu a depositar em juízo R$ 47.196.930,27, valor correspondente a direitos creditórios atribuídos a Elvis Vilhena Faleiros.

Segundo a decisão, embora permaneçam os indícios de autoria e a materialidade dos crimes investigados, a garantia patrimonial proporcionada pelo acordo permite, neste momento do processo, substituir a prisão por medidas cautelares.

Medidas impostas