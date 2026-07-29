A perícia técnica será fundamental para esclarecer o acidente que terminou com uma jovem de 20 anos dentro do Córrego Cubatão, na noite desta terça-feira, 28, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. As causas da ocorrência ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Ana Júlia Santos Goulart, de 20 anos. Ela conduzia uma Yamaha Factor 150, preta, ano 2018, pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, quando perdeu o controle da motocicleta, atingiu a mureta de proteção e caiu no córrego.

Ana Júlia foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros com o apoio do Samu e da Polícia Militar. Ela estava consciente no momento do atendimento e foi encaminhada à Santa Casa de Franca com escoriações e fraturas pelo corpo. Até a publicação desta reportagem, o hospital não havia divulgado o estado de saúde da jovem.