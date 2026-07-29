A perícia técnica será fundamental para esclarecer o acidente que terminou com uma jovem de 20 anos dentro do Córrego Cubatão, na noite desta terça-feira, 28, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. As causas da ocorrência ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Ana Júlia Santos Goulart, de 20 anos. Ela conduzia uma Yamaha Factor 150, preta, ano 2018, pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, quando perdeu o controle da motocicleta, atingiu a mureta de proteção e caiu no córrego.
Ana Júlia foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros com o apoio do Samu e da Polícia Militar. Ela estava consciente no momento do atendimento e foi encaminhada à Santa Casa de Franca com escoriações e fraturas pelo corpo. Até a publicação desta reportagem, o hospital não havia divulgado o estado de saúde da jovem.
Imagens registradas após o acidente mostram que a motocicleta deslizou por alguns metros sobre a pista antes de parar. O que provocou a perda de controle, no entanto, ainda é desconhecido.
Uma testemunha que presenciou o acidente relatou que a motocicleta teria apresentado um problema estrutural, afirmando que os parafusos da parte frontal do motor teriam se soltado, fazendo com que o veículo se torcesse e tivesse o chassi quebrado - que é a estrutura principal que sustenta o veículo, unindo o motor, as suspensões, as rodas e o guidão. Essa informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, somente a perícia técnica poderá apontar as causas do acidente e confirmar se houve falha mecânica ou outro fator que tenha contribuído para a ocorrência.
A Polícia Civil deverá instaurar investigação para apurar as circunstâncias do caso.
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