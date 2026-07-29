29 de julho de 2026
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Moto parte ao meio e mulher cai em córrego na Alonso y Alonso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Mulher sendo resgatada de córrego por equipes de segurança
Mulher sendo resgatada de córrego por equipes de segurança

Uma motociclista de 20 anos ficou ferida após a moto que conduzia apresentar uma falha mecânica, partir ao meio e ela ser arremessada para o Córrego Cubatão, no fim da noite desta terça-feira, 28, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. A vítima foi resgatada por equipes de emergência e encaminhada a um hospital da cidade.

De acordo com as primeiras informações, a motociclista seguia no sentido da FDF (Faculdade de Direito de Franca) quando a motocicleta apresentou uma falha na região do eixo e se partiu ao meio. Com isso, ela perdeu o controle da direção, atingiu a mureta de proteção da avenida e foi lançada para dentro do córrego.

Resgate mobilizou equipes

Com o impacto, a vítima chegou a ficar inconsciente. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizaram a retirada da mulher do leito do córrego.

Após receber os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada a um hospital de Franca com ferimentos. Até o fechamento deste texto, o estado de saúde da motociclista não havia sido informado.

Acidente será investigado

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas para esclarecer a causa da falha mecânica e da perda de controle da motocicleta.

Durante o atendimento da ocorrência, a avenida Ismael Alonso y Alonso permaneceu interditada até a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate.

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