Uma motociclista de 20 anos ficou ferida após a moto que conduzia apresentar uma falha mecânica, partir ao meio e ela ser arremessada para o Córrego Cubatão, no fim da noite desta terça-feira, 28, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. A vítima foi resgatada por equipes de emergência e encaminhada a um hospital da cidade.

De acordo com as primeiras informações, a motociclista seguia no sentido da FDF (Faculdade de Direito de Franca) quando a motocicleta apresentou uma falha na região do eixo e se partiu ao meio. Com isso, ela perdeu o controle da direção, atingiu a mureta de proteção da avenida e foi lançada para dentro do córrego.

Resgate mobilizou equipes