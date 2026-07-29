A Polícia Civil de Franca aguarda a conclusão do laudo veterinário para dar continuidade à investigação sobre a agressão ao cão comunitário conhecido como "Negrinho", no Jardim Ipanema. Em entrevista nessa terça-feira, 28, o delegado Eduardo Lopes Bonfim afirmou que a mulher investigada responde pelo crime de maus-tratos e destacou que, mesmo diante da alegação de que o animal teria mordido a filha dela, a orientação correta seria acionar a polícia ou o Canil Municipal.

A mulher afirmou em depoimento e também à imprensa que a filha teria sido mordida pelo cachorro. No entanto, até o momento, a investigação não recebeu imagens ou documentos que comprovem essa versão.

"Ela fala no seu depoimento e também falou à imprensa que a filha dela teria sido mordida por esse cachorro, mas não apresentou nenhum atendimento médico referente a isso. Parece que mostrou uma roupa rasgada. A gente não tem ainda isso como confirmação", afirmou.