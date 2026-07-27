A mulher flagrada por câmeras de segurança agredindo o cão comunitário conhecido como “Negrinho”, no Jardim Ipanema, em Franca, falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista nesta segunda-feira, 27, Rose Jesus afirmou estar arrependida da agressão, mas disse que agiu para defender a filha, de 14 anos, que, segundo ela, havia sido mordida pelo animal cerca de 20 minutos antes.
O caso ocorreu na noite de 23 de julho e ganhou grande repercussão após as imagens mostrarem Rose atingindo o cachorro com um cabo de vassoura. O animal foi encontrado no dia seguinte com vida, recebeu atendimento veterinário na clínica da Unifran e, posteriormente, foi acolhido. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso de maus-tratos.
Na entrevista, Rose reconheceu que errou ao agredir o animal.
“O que eu fiz foi errado. Arrependo, sim. Pode colocar nas redes sociais. Arrependo, sim. Só que eu fui tentar salvar a minha filha. Se vocês forem pais, vão me entender.”
Segundo ela, a adolescente sofreu ferimentos no pulso após ser mordida pelo cão e já teria desenvolvido medo de cachorros em razão de um ataque ocorrido há cerca de três anos. “A minha filha tem trauma. Ela vê cachorro e corre. Ela treme. Ela falou para mim: ‘Mamãe, eu não quero ir para a escola’.”
Rose também afirmou que o mesmo cão já teria atacado outras pessoas no bairro, incluindo o namorado dela. Essas informações devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.
Família relata ameaças
Após a divulgação das imagens, Rose afirma que ela e os filhos passaram a ser alvo de ameaças e intimidações.
De acordo com ela, pessoas estariam indo até a frente da residência para fotografar a família. “Quero que meus filhos fiquem bem e que não aconteça nada com eles, porque eu sou uma leoa. Vou responder pelo meu ato.”
Ela também disse que pretende registrar boletim de ocorrência pelas ameaças recebidas.
“Meus filhos não têm nada a ver com isso. A minha filha está com medo de sair pra fora.”
Ainda durante a entrevista, Rose negou que tenha provocado a lesão que deixou o cachorro mancando.
Relembre o caso
O caso aconteceu na noite de 23 de julho, no Jardim Ipanema, região Norte de Franca. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a mulher se aproxima do cão comunitário “Negrinho” e o agride com um cabo de vassoura.
Após a repercussão, o cachorro foi localizado com vida na manhã seguinte, recebeu atendimento veterinário e foi acolhido. A Polícia Civil de Franca instaurou um inquérito para investigar a prática de maus-tratos a animais.
A investigação segue em andamento e deverá ouvir testemunhas, além de reunir imagens, laudos veterinários e a versão apresentada por Rose Jesus para esclarecer as circunstâncias que antecederam a agressão.
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