A mulher flagrada por câmeras de segurança agredindo o cão comunitário conhecido como “Negrinho”, no Jardim Ipanema, em Franca, falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista nesta segunda-feira, 27, Rose Jesus afirmou estar arrependida da agressão, mas disse que agiu para defender a filha, de 14 anos, que, segundo ela, havia sido mordida pelo animal cerca de 20 minutos antes.

O caso ocorreu na noite de 23 de julho e ganhou grande repercussão após as imagens mostrarem Rose atingindo o cachorro com um cabo de vassoura. O animal foi encontrado no dia seguinte com vida, recebeu atendimento veterinário na clínica da Unifran e, posteriormente, foi acolhido. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso de maus-tratos.

Na entrevista, Rose reconheceu que errou ao agredir o animal.