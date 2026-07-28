Morreu na madrugada desta terça-feira, 28, Vitória Silva de Oliveira, de 22 anos, vítima de um incêndio ocorrido na última quarta-feira, 22, em uma residência na rua Gabriel Anawate, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O velório e o sepultamento serão realizados nesta quarta-feira, 29.

O boletim de ocorrência informa que o incêndio, até então sem causa aparente, teria começado dentro da residência depois que Vitória teria ateado fogo a um colchão, e as chamas atingiram seu corpo.

A jovem foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", onde deu entrada consciente e orientada. Com o agravamento do quadro clínico, ela foi transferida para a Santa Casa de Franca.

Quadro clínico