Morreu na madrugada desta terça-feira, 28, Vitória Silva de Oliveira, de 22 anos, vítima de um incêndio ocorrido na última quarta-feira, 22, em uma residência na rua Gabriel Anawate, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O velório e o sepultamento serão realizados nesta quarta-feira, 29.
O boletim de ocorrência informa que o incêndio, até então sem causa aparente, teria começado dentro da residência depois que Vitória teria ateado fogo a um colchão, e as chamas atingiram seu corpo.
A jovem foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", onde deu entrada consciente e orientada. Com o agravamento do quadro clínico, ela foi transferida para a Santa Casa de Franca.
Quadro clínico
O boletim de ocorrência também registra que, segundo relato da mãe, Vitória fazia uso de entorpecentes e apresentava quadro compatível com o uso de substâncias psicoativas.
O estado de saúde da jovem continuou se agravando e exigia transferência para um hospital de referência no tratamento de queimaduras. No entanto, antes que o procedimento fosse realizado, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira.
Velório e sepultamento
O velório de Vitória Silva de Oliveira será realizado nesta quarta-feira, 29, no Cemitério Santo Agostinho, das 7h às 9h30. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
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