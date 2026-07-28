28 de julho de 2026
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LUTO

Morre Vitória Silva, de 22 anos, vítima de incêndio em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Luto: Vitória Silva de Oliveira, de 22 anos
Luto: Vitória Silva de Oliveira, de 22 anos

Morreu na madrugada desta terça-feira, 28, Vitória Silva de Oliveira, de 22 anos, vítima de um incêndio ocorrido na última quarta-feira, 22, em uma residência na rua Gabriel Anawate, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O velório e o sepultamento serão realizados nesta quarta-feira, 29.

O boletim de ocorrência informa que o incêndio, até então sem causa aparente, teria começado dentro da residência depois que Vitória teria ateado fogo a um colchão, e as chamas atingiram seu corpo.

A jovem foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", onde deu entrada consciente e orientada. Com o agravamento do quadro clínico, ela foi transferida para a Santa Casa de Franca.

Quadro clínico

O boletim de ocorrência também registra que, segundo relato da mãe, Vitória fazia uso de entorpecentes e apresentava quadro compatível com o uso de substâncias psicoativas.

O estado de saúde da jovem continuou se agravando e exigia transferência para um hospital de referência no tratamento de queimaduras. No entanto, antes que o procedimento fosse realizado, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira.

Velório e sepultamento

O velório de Vitória Silva de Oliveira será realizado nesta quarta-feira, 29, no Cemitério Santo Agostinho, das 7h às 9h30. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.

Leia Mais: Incêndio em casa deixa mulher ferida na Vila N. S. das Graças

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