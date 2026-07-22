Uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir uma casa na rua Gabriel Anawate, na Vila Nossa Senhora das Graças, próximo à Prefeitura, na tarde desta quarta-feira, 22, em Franca. A vítima sofreu queimaduras nos braços e nas pernas e foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
O fogo começou em um quarto nos fundos da residência, onde a mulher estava. As chamas atingiram uma cama, roupas e outros objetos. As paredes do cômodo também ficaram danificadas.
Proprietário ajudou a conter as chamas
O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e, com a ajuda de um dos proprietários do imóvel, Eurípedes Edmar Melo, de 66 anos, que mora nas proximidades, conseguiu conter o incêndio. Ele disse não saber o nome da mulher, afirmando que ela é apenas mais uma frequentadora do local.
Segundo Eurípedes, a casa pertence à família e está à venda. No entanto, um dos irmãos que mora no imóvel é usuário de drogas e muitos dependentes químicos frequentam a residência. O local também é utilizado como depósito de materiais recicláveis.
“Eu tenho dois irmãos. Um é usuário de drogas e o outro não é mais, porque tem problema de saúde. Esses colegas deles vêm direto aqui”, contou Eurípedes.
Herança é motivo de disputa familiar
Eurípedes relatou que foi avisado sobre o incêndio e ajudou a controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros.
“Falaram que estava pegando fogo. Vim aqui, pegamos um extintor emprestado com o rapaz do lado e conseguimos apagar o fogo. Minha mulher pegou o carro e levou a vítima para o pronto-socorro. Sobre a menina que queimou o corpo, eu não sei o que está acontecendo com ela”, afirmou.
Ele também disse que o imóvel é alvo de um impasse entre os herdeiros. “Isso aqui é uma herança, são sete herdeiros. Uns são a favor de vender e outros não. Eu sou a favor de vender. Isso aqui faz muito tempo que virou essa bagunça. Já não é de hoje. Isso aqui é conhecido na Franca inteira”, finalizou.
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