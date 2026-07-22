Uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir uma casa na rua Gabriel Anawate, na Vila Nossa Senhora das Graças, próximo à Prefeitura, na tarde desta quarta-feira, 22, em Franca. A vítima sofreu queimaduras nos braços e nas pernas e foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O fogo começou em um quarto nos fundos da residência, onde a mulher estava. As chamas atingiram uma cama, roupas e outros objetos. As paredes do cômodo também ficaram danificadas.

Proprietário ajudou a conter as chamas

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e, com a ajuda de um dos proprietários do imóvel, Eurípedes Edmar Melo, de 66 anos, que mora nas proximidades, conseguiu conter o incêndio. Ele disse não saber o nome da mulher, afirmando que ela é apenas mais uma frequentadora do local.