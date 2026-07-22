22 de julho de 2026
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Incêndio em casa deixa mulher ferida na Vila N. S. das Graças

Por N. Fradique e Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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GCN
Quarto da casa fica totalmente destruído após incêndio em Franca
Quarto da casa fica totalmente destruído após incêndio em Franca

Uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir uma casa na rua Gabriel Anawate, na Vila Nossa Senhora das Graças, próximo à Prefeitura, na tarde desta quarta-feira, 22, em Franca. A vítima sofreu queimaduras nos braços e nas pernas e foi socorrida ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O fogo começou em um quarto nos fundos da residência, onde a mulher estava. As chamas atingiram uma cama, roupas e outros objetos. As paredes do cômodo também ficaram danificadas.

Proprietário ajudou a conter as chamas

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e, com a ajuda de um dos proprietários do imóvel, Eurípedes Edmar Melo, de 66 anos, que mora nas proximidades, conseguiu conter o incêndio. Ele disse não saber o nome da mulher, afirmando que ela é apenas mais uma frequentadora do local.

Segundo Eurípedes, a casa pertence à família e está à venda. No entanto, um dos irmãos que mora no imóvel é usuário de drogas e muitos dependentes químicos frequentam a residência. O local também é utilizado como depósito de materiais recicláveis.

“Eu tenho dois irmãos. Um é usuário de drogas e o outro não é mais, porque tem problema de saúde. Esses colegas deles vêm direto aqui”, contou Eurípedes.

Herança é motivo de disputa familiar

Eurípedes relatou que foi avisado sobre o incêndio e ajudou a controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros.

“Falaram que estava pegando fogo. Vim aqui, pegamos um extintor emprestado com o rapaz do lado e conseguimos apagar o fogo. Minha mulher pegou o carro e levou a vítima para o pronto-socorro. Sobre a menina que queimou o corpo, eu não sei o que está acontecendo com ela”, afirmou.

Ele também disse que o imóvel é alvo de um impasse entre os herdeiros. “Isso aqui é uma herança, são sete herdeiros. Uns são a favor de vender e outros não. Eu sou a favor de vender. Isso aqui faz muito tempo que virou essa bagunça. Já não é de hoje. Isso aqui é conhecido na Franca inteira”, finalizou.

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