A vendedora de churros Irislene Costa Macêdo, de 55 anos, recebeu alta da CTI (Central de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca no último sábado, 25, após apresentar melhora no quadro clínico. Ela foi transferida para um quarto, onde permanece internada e segue em recuperação dos ferimentos sofridos no atropelamento registrado na noite de terça-feira, 21, na avenida Chico Júlio, na Vila Exposição.
Segundo familiares, Irislene já consegue comer e beber normalmente, o que representa um avanço importante após os dias em que permaneceu sob cuidados intensivos devido à gravidade das lesões.
Relembre o caso
De acordo com a investigação da Polícia Civil, Irislene e o marido, Márcio Luciano de Souza, de 49 anos, foram atropelados pelo comerciante Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como “Zam”, proprietário do Bar do Zam, no Parque São Jorge.
A confusão teria começado porque Wanderson acreditava que o casal havia denunciado seu estabelecimento à Prefeitura de Franca, o que teria motivado a interdição do bar. Márcio negou a acusação.
Segundo testemunhas e o relato da investigação, após a discussão, o comerciante entrou no carro, atingiu diversas vezes o carrinho de churros do casal e, em seguida, acelerou em direção às vítimas. Márcio conseguiu sair da frente do veículo, mas Irislene foi atingida e arremessada ao chão.
Ela sofreu os ferimentos mais graves e precisou ser internada no CTI da Santa Casa. Márcio teve lesões leves, recebeu atendimento médico e já recebeu alta.
Comerciante segue preso
Preso em flagrante após o atropelamento, Wanderson da Costa Silva teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça e permanece detido.
Ele é investigado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Para a Polícia Civil, há indícios de que o veículo foi utilizado de forma intencional para atingir o casal, e as investigações continuam.
Leia mais: Dono de bar atropelou casal após suposta denúncia, diz vítima
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.