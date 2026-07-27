A vendedora de churros Irislene Costa Macêdo, de 55 anos, recebeu alta da CTI (Central de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca no último sábado, 25, após apresentar melhora no quadro clínico. Ela foi transferida para um quarto, onde permanece internada e segue em recuperação dos ferimentos sofridos no atropelamento registrado na noite de terça-feira, 21, na avenida Chico Júlio, na Vila Exposição.

Segundo familiares, Irislene já consegue comer e beber normalmente, o que representa um avanço importante após os dias em que permaneceu sob cuidados intensivos devido à gravidade das lesões.

Relembre o caso

De acordo com a investigação da Polícia Civil, Irislene e o marido, Márcio Luciano de Souza, de 49 anos, foram atropelados pelo comerciante Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como “Zam”, proprietário do Bar do Zam, no Parque São Jorge.