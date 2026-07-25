25 de julho de 2026
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BRUTALIDADE

Homem é esfaqueado e dois são presos no bairro Estação

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Viatura da Polícia Militar em frente à Central de Polícia Judiciária, onde o caso está sendo registrado
Viatura da Polícia Militar em frente à Central de Polícia Judiciária, onde o caso está sendo registrado

Um homem foi esfaqueado e dois suspeitos foram presos na tarde deste sábado, 25, após uma confusão envolvendo pessoas em situação de rua no bairro Estação, em Franca. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa.

A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Diogo Feijó e General Telles e mobilizou equipes policiais durante a tarde.

A vítima foi identificada como Gustavo Henrique Souza de Melo. Segundo as informações apuradas, ele sofreu um golpe de faca e permanece em estado delicado na Santa Casa de Franca.

Prisões

Dois homens foram detidos após a ocorrência e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permanecem à disposição da Polícia Civil.

A identidade dos suspeitos ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Matéria em atualização.

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