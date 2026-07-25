Um homem foi esfaqueado e dois suspeitos foram presos na tarde deste sábado, 25, após uma confusão envolvendo pessoas em situação de rua no bairro Estação, em Franca. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa.

A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Diogo Feijó e General Telles e mobilizou equipes policiais durante a tarde.

A vítima foi identificada como Gustavo Henrique Souza de Melo. Segundo as informações apuradas, ele sofreu um golpe de faca e permanece em estado delicado na Santa Casa de Franca.

Prisões