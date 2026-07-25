Seis pessoas foram presas em flagrante por furto em uma loja do Magazine Luiza, na rua Saldanha Marinho, no Centro de Ribeirão Preto, na madrugada deste sábado, 25. O grupo foi surpreendido pela Polícia Militar ainda no interior do estabelecimento após uma denúncia de atitude suspeita. Segundo a corporação, os suspeitos teriam aproveitado a falta de energia registrada na região em decorrência do temporal que atingiu a cidade para invadir a loja.

A ocorrência foi atendida por policiais do 51º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram sinais de arrombamento e flagraram os suspeitos ainda dentro do imóvel.

No interior da loja, os policiais encontraram o estabelecimento completamente revirado. Dois cofres haviam sido colocados próximos à entrada, enquanto produtos já estavam separados para serem retirados do local.