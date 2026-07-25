Seis pessoas foram presas em flagrante por furto em uma loja do Magazine Luiza, na rua Saldanha Marinho, no Centro de Ribeirão Preto, na madrugada deste sábado, 25. O grupo foi surpreendido pela Polícia Militar ainda no interior do estabelecimento após uma denúncia de atitude suspeita. Segundo a corporação, os suspeitos teriam aproveitado a falta de energia registrada na região em decorrência do temporal que atingiu a cidade para invadir a loja.
A ocorrência foi atendida por policiais do 51º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram sinais de arrombamento e flagraram os suspeitos ainda dentro do imóvel.
No interior da loja, os policiais encontraram o estabelecimento completamente revirado. Dois cofres haviam sido colocados próximos à entrada, enquanto produtos já estavam separados para serem retirados do local.
Foram recuperados sete aparelhos celulares, dois tablets, dez relógios, dinheiro em espécie, uma faca e um alicate. Os produtos foram reconhecidos por um representante do Magazine Luiza e devolvidos ao estabelecimento.
Segurança é suspeito de facilitar o crime
Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que um dos presos era o responsável pela segurança da loja. Segundo a corporação, ele teria repassado informações privilegiadas aos demais envolvidos para facilitar o furto e, posteriormente, simulado ter sido vítima da ação criminosa.
Os seis suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por furto e foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto, onde permaneceram à disposição da Justiça.
O que diz o Magazine Luiza?
Em nota, o Magazine Luiza confirmou a ocorrência e informou que nenhum cliente ou colaborador ficou ferido. A empresa também afirmou que não houve prejuízo financeiro e que está colaborando com as autoridades.
“O Magalu confirma o incidente na filial de Ribeirão Preto neste sábado (25) e esclarece que nenhum cliente ou colaborador ficou ferido. A empresa destaca que não houve também prejuízo financeiro e colabora com as autoridades.”
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