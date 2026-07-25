25 de julho de 2026
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CRIMINALIDADE

Grupo aproveita apagão e furta Magalu em Ribeirão; seis presos

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Itens recuperados pela Polícia Militar após furto em uma loja do Magazine Luiza, no Centro de Ribeirão Preto
Itens recuperados pela Polícia Militar após furto em uma loja do Magazine Luiza, no Centro de Ribeirão Preto

Seis pessoas foram presas em flagrante por furto em uma loja do Magazine Luiza, na rua Saldanha Marinho, no Centro de Ribeirão Preto, na madrugada deste sábado, 25. O grupo foi surpreendido pela Polícia Militar ainda no interior do estabelecimento após uma denúncia de atitude suspeita. Segundo a corporação, os suspeitos teriam aproveitado a falta de energia registrada na região em decorrência do temporal que atingiu a cidade para invadir a loja.

A ocorrência foi atendida por policiais do 51º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram sinais de arrombamento e flagraram os suspeitos ainda dentro do imóvel.

No interior da loja, os policiais encontraram o estabelecimento completamente revirado. Dois cofres haviam sido colocados próximos à entrada, enquanto produtos já estavam separados para serem retirados do local.

Foram recuperados sete aparelhos celulares, dois tablets, dez relógios, dinheiro em espécie, uma faca e um alicate. Os produtos foram reconhecidos por um representante do Magazine Luiza e devolvidos ao estabelecimento.

Segurança é suspeito de facilitar o crime

Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que um dos presos era o responsável pela segurança da loja. Segundo a corporação, ele teria repassado informações privilegiadas aos demais envolvidos para facilitar o furto e, posteriormente, simulado ter sido vítima da ação criminosa.

Os seis suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por furto e foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O que diz o Magazine Luiza?

Em nota, o Magazine Luiza confirmou a ocorrência e informou que nenhum cliente ou colaborador ficou ferido. A empresa também afirmou que não houve prejuízo financeiro e que está colaborando com as autoridades.

“O Magalu confirma o incidente na filial de Ribeirão Preto neste sábado (25) e esclarece que nenhum cliente ou colaborador ficou ferido. A empresa destaca que não houve também prejuízo financeiro e colabora com as autoridades.”

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