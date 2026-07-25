25 de julho de 2026
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ATUALIZAÇÃO

Cerca de 80 mil imóveis seguem sem energia em Ribeirão Preto

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Coletiva em Ribeirão Preto para atualizar estragos neste sábado
Coletiva em Ribeirão Preto para atualizar estragos neste sábado

Cerca de 80 mil imóveis ainda permanecem sem energia elétrica após o forte temporal que atingiu Ribeirão Preto. Em coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado, 25, a Prefeitura atualizou o balanço da operação de emergência, informou que o número de imóveis sem luz caiu de 40% para cerca de 20% em menos de 24 horas e afirmou que a prioridade é restabelecer o fornecimento para permitir a normalização dos demais serviços públicos.

Segundo o prefeito Ricardo Silva (PSD), a redução foi possível graças à força-tarefa envolvendo Prefeitura, CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), Defesa Civil, Polícia Militar e Governo do Estado.

A administração municipal informou que equipes seguem mobilizadas na retirada de árvores e de outros obstáculos que impedem o acesso à rede elétrica, principalmente em vias estratégicas e nas proximidades de hospitais. A expectativa da CPFL é concluir o restabelecimento da energia ao longo deste sábado, desde que as condições de trabalho permaneçam favoráveis.

Abastecimento de água comprometido

A falta de energia também afetou o sistema de abastecimento de água da cidade. No início da operação, 96 poços estavam sem funcionamento. Durante a coletiva, a Prefeitura informou que esse número caiu inicialmente para 35 e, posteriormente, para 28 poços desligados.

Para reduzir os impactos, a administração está providenciando a instalação de geradores nos poços ainda sem energia e conta com caminhões-pipa enviados pelo Governo do Estado.

Assistência às famílias

O levantamento divulgado pela Prefeitura aponta que Ribeirão Preto tem 1.326 pessoas desalojadas e dez desabrigadas acolhidas em estruturas municipais.

Para atender as famílias atingidas, o município adquiriu telhas em caráter emergencial e recebeu milhares de unidades enviadas pelo Governo do Estado, além de cestas básicas, lonas e outros donativos.

A operação também conta com dezenas de bombeiros civis voluntários e centenas de moradores que participam da limpeza das áreas afetadas e da distribuição de ajuda humanitária.

Saúde, segurança e previsão do tempo

Na área da saúde, a Prefeitura informou que todos os leitos públicos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão ocupados. Para ampliar a capacidade de atendimento, sete leitos particulares foram contratados emergencialmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), segundo a administração, seguem funcionando com tempo de espera entre cinco e dez minutos para o primeiro atendimento.

Durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros registrou cinco incêndios em residências provocados pelo uso de velas durante a falta de energia. Não houve feridos. A Polícia Militar também prendeu seis pessoas suspeitas de furtar uma loja aproveitando o apagão.

A Defesa Civil do Estado informou que a previsão é de continuidade das chuvas entre este sábado e domingo, com intensidade fraca a moderada, e descartou, neste momento, a possibilidade de uma nova tempestade semelhante à que atingiu Ribeirão Preto. O órgão também orientou a população a não compartilhar informações falsas sobre as condições climáticas.

Ainda neste sábado, Ribeirão Preto deve receber a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo a Prefeitura, o vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também acompanham as ações de resposta à emergência.

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