Cerca de 80 mil imóveis ainda permanecem sem energia elétrica após o forte temporal que atingiu Ribeirão Preto. Em coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado, 25, a Prefeitura atualizou o balanço da operação de emergência, informou que o número de imóveis sem luz caiu de 40% para cerca de 20% em menos de 24 horas e afirmou que a prioridade é restabelecer o fornecimento para permitir a normalização dos demais serviços públicos.

Segundo o prefeito Ricardo Silva (PSD), a redução foi possível graças à força-tarefa envolvendo Prefeitura, CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), Defesa Civil, Polícia Militar e Governo do Estado.

A administração municipal informou que equipes seguem mobilizadas na retirada de árvores e de outros obstáculos que impedem o acesso à rede elétrica, principalmente em vias estratégicas e nas proximidades de hospitais. A expectativa da CPFL é concluir o restabelecimento da energia ao longo deste sábado, desde que as condições de trabalho permaneçam favoráveis.

Abastecimento de água comprometido