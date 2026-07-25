Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:

Nome: Silvia de Fatima Silva

Idade: 57 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Aerton Gabriel da Silva

Idade: 69 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h