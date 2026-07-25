Veja o obituário deste sábado, 25, em Franca:
Nome: Silvia de Fatima Silva
Idade: 57 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aerton Gabriel da Silva
Idade: 69 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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