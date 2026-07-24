O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, pediu nesta sexta-feira, 24, que moradores de Ribeirão Preto procurem hospitais e unidades de saúde apenas em casos de urgência e emergência. O apelo foi feito durante visita à cidade, que enfrenta os reflexos do temporal com ventos de até 120 km/h registrado na madrugada, enquanto a rede hospitalar passa por reorganização para reparar os danos provocados pela tempestade.

Hospitais reorganizam atendimento

A recomendação, segundo o secretário, é necessária para evitar a sobrecarga do sistema de saúde enquanto hospitais públicos e filantrópicos adaptam o funcionamento após sofrerem danos estruturais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) foram reorganizadas e seguem atendendo pacientes de urgência e emergência.