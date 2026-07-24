A reconstrução da rede elétrica em Ribeirão Preto e cidades da região segue mobilizando centenas de profissionais nesta sexta-feira, 24, após o temporal que atingiu a região com cerca de 23 milímetros de chuva em pouco mais de 20 minutos, rajadas de vento de aproximadamente 120 km/h e mais de 250 árvores caídas. Segundo a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), além dos danos na rede de distribuição, a tempestade provocou um impacto sem precedentes na transmissão de energia.
A concessionária informou que trabalha de forma ininterrupta para reparar os estragos e restabelecer o fornecimento de energia. Até o fechamento deste texto, foram registradas 34 torres de linhas de transmissão de 138 kV danificadas ou derrubadas, comprometendo o funcionamento de diversas subestações e exigindo a reconstrução das estruturas.
Em Ribeirão Preto, mais de 210 mil clientes já tiveram o fornecimento restabelecido, correspondente a cerca de 60%, enquanto outros 152 mil ainda estão em processo de recomposição da rede.
Reconstrução da rede
Nas demais cidades atingidas, a CPFL informou que Sertãozinho, Santa Ernestina e Barrinha já tiveram o serviço praticamente normalizado, restando apenas casos pontuais. Em Dumont, Pradópolis e Guariba, parte dos consumidores já voltou a receber energia. Em Taquaritinga, 17 mil clientes já estão com o fornecimento restabelecido, enquanto outros 9 mil seguem em processo de recomposição.
Para acelerar os reparos, a empresa mobilizou cerca de 250 equipes, com reforço de profissionais de Franca, Araraquara, Campinas, Piracicaba, além de colaboradores de outras empresas do Grupo CPFL Energia e parceiros.
“A chegada de geradores foi priorizada para atendimento de hospitais e direcionados para manter as captações de água das cidades afetadas. Neste momento, a prioridade é garantir a segurança da população e das equipes em campo e orienta que ninguém toque em fios partidos ou em galhos de árvores que estejam sobre a rede elétrica, mesmo que pareçam desenergizados. A recomendação é acionar imediatamente a CPFL e o Corpo de Bombeiros e aguardar o atendimento”, informou a empresa.
Defesa Civil mantém equipes na região
A Defesa Civil do Estado mantém três equipes em campo nos municípios de Ribeirão Preto, Guariba e Taquaritinga para apoiar as ações de resposta.
Segundo o órgão, Taquaritinga registra 10 pessoas desabrigadas, 25 desalojadas e 60 residências afetadas pelo temporal.
Municípios ainda enfrentam falta de energia
Levantamento da Defesa Civil aponta que os municípios mais impactados continuam com elevado número de consumidores sem energia elétrica. Os percentuais de interrupção no fornecimento são:
- Dumont – 99,94%
- Pradópolis – 99,90%
- Guariba – 99,85%
- Barrinha – 50,59%
- Ribeirão Preto – 42,42%
- Taquaritinga – 39,59%
- Palmares Paulista – 28,63%
- Avaí – 12,35%
- São Joaquim da Barra – 6,52%
- Rincão – 5,58%
- Itápolis – 4,17%
A Defesa Civil informou ainda que Ribeirão Preto e Taquaritinga já publicaram decreto de Situação de Emergência. Guariba e Dumont também comunicaram que irão adotar a medida.
O Governo do Estado anunciou que o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro, está a caminho da região para acompanhar as ações de resposta.
Além disso, a Defesa Civil enviou um caminhão com ajuda humanitária contendo colchões, cestas básicas, kits de higiene e limpeza, roupas, calçados, cobertores, jogos de cama, travesseiros e água mineral, além de 10 caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de água nos municípios atingidos.
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