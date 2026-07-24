A reconstrução da rede elétrica em Ribeirão Preto e cidades da região segue mobilizando centenas de profissionais nesta sexta-feira, 24, após o temporal que atingiu a região com cerca de 23 milímetros de chuva em pouco mais de 20 minutos, rajadas de vento de aproximadamente 120 km/h e mais de 250 árvores caídas. Segundo a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), além dos danos na rede de distribuição, a tempestade provocou um impacto sem precedentes na transmissão de energia.

A concessionária informou que trabalha de forma ininterrupta para reparar os estragos e restabelecer o fornecimento de energia. Até o fechamento deste texto, foram registradas 34 torres de linhas de transmissão de 138 kV danificadas ou derrubadas, comprometendo o funcionamento de diversas subestações e exigindo a reconstrução das estruturas.

Em Ribeirão Preto, mais de 210 mil clientes já tiveram o fornecimento restabelecido, correspondente a cerca de 60%, enquanto outros 152 mil ainda estão em processo de recomposição da rede.

Reconstrução da rede