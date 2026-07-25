A rede municipal de ensino de Franca retoma as aulas do segundo semestre letivo nesta segunda-feira, 27, com o retorno de 28.042 estudantes. Desse total, 15.683 estão matriculados nas 52 escolas municipais, 11.319 são atendidos em 82 creches parceiras e 1.040 frequentam a EJA (Educação de Jovens e Adultos). O período será marcado por atividades voltadas à consolidação da aprendizagem e ao desenvolvimento dos conteúdos previstos para o terceiro bimestre.
Com o reinício das aulas, a Secretaria de Educação também dará sequência ao planejamento pedagógico para o restante do ano letivo. Estão previstas reuniões com gestores das unidades escolares para orientações sobre o replanejamento pedagógico, que será realizado no dia 7 de agosto.
A expectativa é fortalecer o processo de ensino e aprendizagem ao longo do segundo semestre, por meio de ações de acompanhamento e estratégias voltadas ao desempenho dos estudantes.
Simulado e estudos intensivos
Entre as iniciativas programadas está a adesão ao Simulado do Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) para todos os alunos dos 2º anos do Ensino Fundamental. A aplicação ocorrerá entre os dias 3 e 7 de agosto, permitindo que as equipes pedagógicas acompanhem o desempenho dos estudantes e planejem intervenções quando necessário.
O calendário escolar também prevê um período de estudos intensivos entre os dias 27 e 31 de agosto. Durante essa semana, os professores farão a retomada de conteúdos já trabalhados e avaliarão os conhecimentos consolidados pelos alunos sobre os temas que serão desenvolvidos ao longo do semestre.
Calendário de matrículas para 2027
As famílias interessadas em ingressar na rede municipal de ensino em 2027 deverão acompanhar o calendário de inscrições.
Para a Educação Infantil, o cadastro da Fase 1 e da Fase 2 será realizado entre os dias 14 e 18 de setembro. Poderão se inscrever na Fase 1 as crianças nascidas entre 1º de abril de 2022 e 31 de março de 2023. Já a Fase 2 será destinada aos nascidos entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022.
As matrículas para o 1º ano do Ensino Fundamental acontecerão de 21 a 25 de setembro de 2026, para crianças nascidas entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021. Para efetivar a matrícula, será necessário apresentar cópias da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável, comprovante de residência e carteira de vacinação.
Já o período de transferências para a rede municipal está previsto para janeiro de 2027.
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