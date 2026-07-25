A rede municipal de ensino de Franca retoma as aulas do segundo semestre letivo nesta segunda-feira, 27, com o retorno de 28.042 estudantes. Desse total, 15.683 estão matriculados nas 52 escolas municipais, 11.319 são atendidos em 82 creches parceiras e 1.040 frequentam a EJA (Educação de Jovens e Adultos). O período será marcado por atividades voltadas à consolidação da aprendizagem e ao desenvolvimento dos conteúdos previstos para o terceiro bimestre.

Com o reinício das aulas, a Secretaria de Educação também dará sequência ao planejamento pedagógico para o restante do ano letivo. Estão previstas reuniões com gestores das unidades escolares para orientações sobre o replanejamento pedagógico, que será realizado no dia 7 de agosto.

A expectativa é fortalecer o processo de ensino e aprendizagem ao longo do segundo semestre, por meio de ações de acompanhamento e estratégias voltadas ao desempenho dos estudantes.

Simulado e estudos intensivos