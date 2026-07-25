A vacinação contra a influenza registrou queda em Franca em 2026. Até o momento, foram aplicadas 62.500 doses, ante 76.883 no mesmo período de 2025. Apesar da redução na cobertura vacinal, as internações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) também diminuíram. A Secretaria de Saúde, no entanto, alerta que a vacina segue como a principal forma de prevenção contra complicações da gripe e está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Segundo a diretora da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Estação, Adriana Santiago, a expectativa da rede municipal era alcançar um número maior de pessoas imunizadas. A campanha começou voltada aos grupos prioritários, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades, e depois foi ampliada para toda a população.

Os números mostram que Franca aplicou 62.500 doses da vacina contra a gripe em 2026. No mesmo período de 2025, haviam sido registradas 76.883 aplicações. Em 2024, o total era de 61.735 doses.

Vacina reduz risco de complicações