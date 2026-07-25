A vacinação contra a influenza registrou queda em Franca em 2026. Até o momento, foram aplicadas 62.500 doses, ante 76.883 no mesmo período de 2025. Apesar da redução na cobertura vacinal, as internações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) também diminuíram. A Secretaria de Saúde, no entanto, alerta que a vacina segue como a principal forma de prevenção contra complicações da gripe e está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.
Segundo a diretora da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Estação, Adriana Santiago, a expectativa da rede municipal era alcançar um número maior de pessoas imunizadas. A campanha começou voltada aos grupos prioritários, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades, e depois foi ampliada para toda a população.
Os números mostram que Franca aplicou 62.500 doses da vacina contra a gripe em 2026. No mesmo período de 2025, haviam sido registradas 76.883 aplicações. Em 2024, o total era de 61.735 doses.
Vacina reduz risco de complicações
Adriana destacou que a influenza é um vírus de alta transmissibilidade e pode provocar complicações importantes, principalmente entre pessoas mais vulneráveis.
“A vacina da gripe é uma vacina segura, fruto de pesquisas, e todos os anos é atualizada de acordo com os vírus que estão em circulação. Quem se vacina está protegendo não apenas a si mesmo, mas também os familiares e as pessoas com quem convive.”
Ela ressalta que a evolução da doença varia conforme as condições de saúde de cada paciente. “Às vezes, para uma pessoa a gripe será leve e a recuperação acontecerá com facilidade. Para outra, ela pode evoluir com gravidade e, infelizmente, até levar à morte.”
Mitos sobre a imunização
A diretora também esclareceu dúvidas recorrentes sobre a vacinação. Segundo ela, o imunizante não causa gripe, pois é produzido com vírus inativado.
“O que pode acontecer é a pessoa já estar com o vírus incubado quando recebe a vacina. Como os sintomas aparecem pouco depois, muitas vezes ela associa uma coisa à outra, mas a vacina não causa gripe.”
As reações mais frequentes são leves, como dor no braço e febre baixa por até 48 horas, reflexo da resposta do organismo ao imunizante.
Outro mito abordado diz respeito à relação entre frio e gripe. Adriana reforça que a doença é causada exclusivamente pelo vírus. “O frio, o vento ou andar descalço não provocam gripe. O que acontece é que, nas épocas mais frias, as pessoas permanecem em ambientes fechados e mais aglomeradas, facilitando a transmissão do vírus.”
Internações diminuíram
Além da queda no número de doses aplicadas, Franca também registrou redução nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave.
Até o momento, foram notificados 250 casos em 2026, contra 423 no mesmo período de 2025. Em 2024, haviam sido registrados 565 casos.
Adriana ressalta que a SRAG não se refere apenas à influenza, mas também engloba outras doenças respiratórias, como pneumonia e crises graves de asma.
“A vacina previne de forma muito efetiva as complicações respiratórias. Nunca sabemos como o organismo de cada pessoa vai reagir quando entra em contato com o vírus.”
Onde se vacinar?
A vacina contra a influenza está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Franca, das 8h às 19h. A orientação é que os moradores procurem a unidade um pouco antes do encerramento do expediente.
Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto. A carteira de vacinação é recomendada, mas não obrigatória.
Atualmente, a imunização está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. Não há previsão de novas campanhas específicas, e eventuais ações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.
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