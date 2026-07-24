Muito antes de Lionel Messi levantar a Copa do Mundo pela Argentina e se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol, um capítulo pouco conhecido da trajetória de sua família passou pelo interior de São Paulo, bem próximo de Franca. Uma pesquisa conduzida pelo historiador italiano Fiorenzo Santini revela que os antepassados maternos do craque viveram em Rincão, município localizado a cerca de 150 quilômetros de Franca, e que foi em Ribeirão Preto, a cerca de 100 quilômetros onde nasceu aquele que viria a ser seu bisavô.

A descoberta é resultado de um trabalho de reconstrução da árvore genealógica da família de Messi, desenvolvido entre 2019 e 2022. Cruzando documentos italianos com registros brasileiros, Santini reconstituiu o caminho percorrido pelos ancestrais do jogador desde a Itália até a Argentina, passando por um período pouco conhecido em solo paulista.

Uma viagem que passou pelo interior de São Paulo

A história começa em San Severino Marche, na província italiana de Macerata. Foi ali que nasceu Raniero Coccettini, tataravô materno de Messi. Casado com Rosa Ricchezza, ele teve os dois primeiros filhos do casal — Giulia e Francesco — ainda na Itália.