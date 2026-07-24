O Franca Shopping reabriu ao público por volta do meio-dia desta sexta-feira, 24, após uma operação da Polícia Militar que manteve o empreendimento fechado por cerca de duas horas. A medida foi tomada depois de uma tentativa de furto à joalheria Lapidin, localizada no interior do centro de compras.
A abertura do shopping estava prevista para as 10h, mas foi adiada enquanto policiais realizavam uma ampla varredura nas dependências do prédio. Funcionários chegaram normalmente para o trabalho, mas precisaram aguardar do lado de fora até a conclusão das buscas.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, o alarme da joalheria foi acionado nas primeiras horas da manhã. Com a suspeita de que algum dos envolvidos pudesse estar escondido no interior do empreendimento, equipes da Polícia Militar iniciaram uma operação para verificar toda a estrutura do shopping.
Suspeita levou policiais ao forro do prédio
Durante a ocorrência, os militares vistoriaram diferentes áreas do centro de compras, incluindo locais de difícil acesso. Havia a suspeita de que um dos autores pudesse estar escondido no forro do prédio, o que exigiu uma inspeção detalhada.
Apesar das buscas, nenhum suspeito foi localizado.
A movimentação chamou a atenção de funcionários e frequentadores que encontraram as portas fechadas no horário habitual de funcionamento.
Joalheria permanece isolada
Com o encerramento da operação policial, o Franca Shopping retomou as atividades normalmente por volta do meio-dia.
A área da joalheria Lapidin, no entanto, permaneceu isolada para o trabalho da perícia técnica. Os peritos devem apontar como ocorreu a tentativa de invasão e levantar elementos que possam ajudar na identificação dos responsáveis.
Polícia Civil investiga o caso
A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá analisar imagens do sistema de monitoramento do shopping e demais vestígios encontrados no local.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre presos ou sobre eventual furto de produtos da joalheria.
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