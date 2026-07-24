O Franca Shopping reabriu ao público por volta do meio-dia desta sexta-feira, 24, após uma operação da Polícia Militar que manteve o empreendimento fechado por cerca de duas horas. A medida foi tomada depois de uma tentativa de furto à joalheria Lapidin, localizada no interior do centro de compras.

A abertura do shopping estava prevista para as 10h, mas foi adiada enquanto policiais realizavam uma ampla varredura nas dependências do prédio. Funcionários chegaram normalmente para o trabalho, mas precisaram aguardar do lado de fora até a conclusão das buscas.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o alarme da joalheria foi acionado nas primeiras horas da manhã. Com a suspeita de que algum dos envolvidos pudesse estar escondido no interior do empreendimento, equipes da Polícia Militar iniciaram uma operação para verificar toda a estrutura do shopping.

Suspeita levou policiais ao forro do prédio