24 de julho de 2026
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PÂNICO NO SHOPPING

Franca Shopping reabre após caça da PM a ladrões de joalheria

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Viaturas da Polícia Militar, no estacionamento do Franca Shopping
Viaturas da Polícia Militar, no estacionamento do Franca Shopping

O Franca Shopping reabriu ao público por volta do meio-dia desta sexta-feira, 24, após uma operação da Polícia Militar que manteve o empreendimento fechado por cerca de duas horas. A medida foi tomada depois de uma tentativa de furto à joalheria Lapidin, localizada no interior do centro de compras.

A abertura do shopping estava prevista para as 10h, mas foi adiada enquanto policiais realizavam uma ampla varredura nas dependências do prédio. Funcionários chegaram normalmente para o trabalho, mas precisaram aguardar do lado de fora até a conclusão das buscas.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o alarme da joalheria foi acionado nas primeiras horas da manhã. Com a suspeita de que algum dos envolvidos pudesse estar escondido no interior do empreendimento, equipes da Polícia Militar iniciaram uma operação para verificar toda a estrutura do shopping.

Suspeita levou policiais ao forro do prédio

Durante a ocorrência, os militares vistoriaram diferentes áreas do centro de compras, incluindo locais de difícil acesso. Havia a suspeita de que um dos autores pudesse estar escondido no forro do prédio, o que exigiu uma inspeção detalhada.

Apesar das buscas, nenhum suspeito foi localizado.

A movimentação chamou a atenção de funcionários e frequentadores que encontraram as portas fechadas no horário habitual de funcionamento.

Joalheria permanece isolada

Com o encerramento da operação policial, o Franca Shopping retomou as atividades normalmente por volta do meio-dia.

A área da joalheria Lapidin, no entanto, permaneceu isolada para o trabalho da perícia técnica. Os peritos devem apontar como ocorreu a tentativa de invasão e levantar elementos que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

Polícia Civil investiga o caso

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá analisar imagens do sistema de monitoramento do shopping e demais vestígios encontrados no local.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre presos ou sobre eventual furto de produtos da joalheria.

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