Franca está entre as cidades mais seguras do Estado de São Paulo em relação à violência letal. Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocam o município na 8ª posição do ranking estadual, empatado com Americana, com taxa de 4,4 MVI (Mortes Violentas Intencionais) por 100 mil habitantes.

O levantamento, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base em dados oficiais das secretarias estaduais, considera municípios com mais de 100 mil habitantes. O principal indicador utilizado é a taxa de mortes violentas por grupo de 100 mil moradores, que reúne homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

O desempenho de Franca coloca a cidade à frente de importantes centros urbanos paulistas. Ribeirão Preto, por exemplo, registrou taxa de 7,9 mortes por 100 mil habitantes, quase o dobro da observada em Franca. Campinas aparece com índice de 11, enquanto Bauru alcança 12,2. Já Caraguatatuba e Rio Claro lideram o ranking paulista das maiores taxas, ambas com 17,6.

Como fica o ranking paulista