Franca está entre as cidades mais seguras do Estado de São Paulo em relação à violência letal. Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocam o município na 8ª posição do ranking estadual, empatado com Americana, com taxa de 4,4 MVI (Mortes Violentas Intencionais) por 100 mil habitantes.
O levantamento, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base em dados oficiais das secretarias estaduais, considera municípios com mais de 100 mil habitantes. O principal indicador utilizado é a taxa de mortes violentas por grupo de 100 mil moradores, que reúne homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.
O desempenho de Franca coloca a cidade à frente de importantes centros urbanos paulistas. Ribeirão Preto, por exemplo, registrou taxa de 7,9 mortes por 100 mil habitantes, quase o dobro da observada em Franca. Campinas aparece com índice de 11, enquanto Bauru alcança 12,2. Já Caraguatatuba e Rio Claro lideram o ranking paulista das maiores taxas, ambas com 17,6.
Como fica o ranking paulista
São Caetano do Sul ostenta a posição de cidade mais segura do estado, com uma taxa de 1,2 morte violenta por 100 mil habitantes.
As dez cidades mais seguras do estado são:
- São Caetano do Sul – 1,2
- Salto – 2,1
- Santa Bárbara d’Oeste – 2,1
- Jandira – 2,5
- Indaiatuba – 3,0
- Valinhos – 3,0
- Santana de Parnaíba – 3,7
- Franca – 4,4 (empatada com Americana)
- Barretos – 4,7
- Assis – 4,8
As cidades paulistas com maiores taxas de mortes violentas
1. Caraguatatuba – 17,6
2. Rio Claro – 17,6
3. Araçatuba – 15,8
4. Pindamonhangaba – 15,6
5. Votuporanga – 14,9
6. Itapecerica da Serra – 12,3
7. Itapevi – 12,3
8. Bauru – 12,2
9. Itaquaquecetuba – 11,7
10. Sumaré – 11,7
O Ranking elaborado com base nos dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, considerando apenas municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes.
Indicador permite comparar cidades de diferentes portes
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa por 100 mil habitantes é o principal parâmetro para comparar a violência entre municípios de diferentes tamanhos, pois elimina a distorção provocada pelo número de habitantes e permite uma análise proporcional do risco de mortes violentas.
Violência é mais elevada em outras regiões do país
O cenário nacional é bastante diferente do observado em Franca. Maranguape (CE) lidera o ranking brasileiro, com taxa de 100,3 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Eunápolis (BA), com 85,1, e Maracanaú (CE), com 80,7. Entre as dez cidades mais violentas do país, seis estão na Bahia, duas no Ceará, uma em Pernambuco e uma na Paraíba.
A comparação evidencia a diferença entre os indicadores. Enquanto Franca registrou taxa de 4,4 mortes por 100 mil habitantes, Maranguape apresentou índice superior em mais de 22 vezes.
O levantamento considera apenas cidades com mais de 100 mil habitantes e utiliza a taxa de Mortes Violentas Intencionais, indicador que reúne homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.
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