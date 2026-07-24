Um caminhão carregado com cebolas tombou nesta quinta-feira, 23, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), nas proximidades do trevo de Jeriquara.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção, o que provocou o tombamento do veículo. Não houve envolvimento de outros veículos no acidente.
Apesar dos danos materiais, o condutor não sofreu ferimentos. As causas da perda de controle serão apuradas.
Devido ao acidente, a carga ficou espalhada na rodovia e chamou a atenção de motorista que passavam pelo trecho.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária para atendimento e sinalização da via.
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