Um caminhão carregado com cebolas tombou nesta quinta-feira, 23, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), nas proximidades do trevo de Jeriquara.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção, o que provocou o tombamento do veículo. Não houve envolvimento de outros veículos no acidente.

Apesar dos danos materiais, o condutor não sofreu ferimentos. As causas da perda de controle serão apuradas.