24 de julho de 2026
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Caminhão carregado com cebolas tomba na Rodovia Cândido Portinari

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Caminhão tombado com carga de cebolas na rodovia Cândido Portinari
Caminhão tombado com carga de cebolas na rodovia Cândido Portinari

Um caminhão carregado com cebolas tombou nesta quinta-feira, 23, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), nas proximidades do trevo de Jeriquara.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção, o que provocou o tombamento do veículo. Não houve envolvimento de outros veículos no acidente.

Apesar dos danos materiais, o condutor não sofreu ferimentos. As causas da perda de controle serão apuradas.

Devido ao acidente, a carga ficou espalhada na rodovia e chamou a atenção de motorista que passavam pelo trecho.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária para atendimento e sinalização da via.

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