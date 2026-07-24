O temporal que atingiu Ribeirão Preto na madrugada desta sexta-feira, 24, derrubou torres de transmissão de várias emissoras de rádio e destelhou o prédio da sede do Sistema Clube de Comunicação, na avenida 9 de Julho.
Uma antena localizada na sede do Sistema Clube de Comunicação desabou sobre o próprio prédio causando estragos no telhado e danificando parte da estrutura. Na sede da emissora, funcionam também outras emissoras da empresa, que foram impactadas com a queda do sinal ficando fora do ar. Funcionam no mesmo prédio a Melody FM, 106 Sertaneja FM e Mix FM.
O temporal também atingiu a região do Morro da Conquista, que concentra parte das torres de transmissão da cidade. Outras FMs tiveram o sinal prejudicado, como Diário, Conquista, Difusora e NovaBrasil.
O locutor e apresentador do Sistema Clube, André Costa, gravou um vídeo mostrando a situação do prédio. Ele disse que a emissora trabalha para restabelecer o sinal o quanto antes e recolocar a programação no ar. Segundo ele, não houve feridos.
“Realmente um caos para os ribeirão-pretanos e para nós uma noticia triste com a queda da torre do Sistema Clube de Comunicação causando grande destruição, mas nenhuma pessoa ficou ferida”, disse André Costa, em uma live gravada na manhã desta sexta-feira, mostrando como ficou o prédio após os danos.
Temporal
O temporal durou cerca de 30 minutos e foi acompanhado por rajadas de vento estimadas em 70 km/h. A tempestade provocou queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, problemas no abastecimento de água e na telefonia.
A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Infraestrutura e Zeladoria, além de outras secretarias, seguem mobilizadas para atender às ocorrências, desobstruir vias, restabelecer os serviços essenciais e garantir a segurança da população.
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