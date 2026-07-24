O temporal que atingiu Ribeirão Preto na madrugada desta sexta-feira, 24, derrubou torres de transmissão de várias emissoras de rádio e destelhou o prédio da sede do Sistema Clube de Comunicação, na avenida 9 de Julho.

Uma antena localizada na sede do Sistema Clube de Comunicação desabou sobre o próprio prédio causando estragos no telhado e danificando parte da estrutura. Na sede da emissora, funcionam também outras emissoras da empresa, que foram impactadas com a queda do sinal ficando fora do ar. Funcionam no mesmo prédio a Melody FM, 106 Sertaneja FM e Mix FM.

O temporal também atingiu a região do Morro da Conquista, que concentra parte das torres de transmissão da cidade. Outras FMs tiveram o sinal prejudicado, como Diário, Conquista, Difusora e NovaBrasil.