A família de Mario Sergio de Souza, de 37 anos, morador de Pedregulho, procura informações sobre seu paradeiro após o desaparecimento registrado há três dias. Segundo os parentes, a última informação confirmada é de que ele embarcou em uma van com destino a Franca e, desde então, não foi mais localizado.
A família informou que desconhecia a intenção de Mario de viajar para Franca. A suspeita de que ele teria seguido para a cidade surgiu após relatos de pessoas que disseram tê-lo visto no ponto de embarque da van.
Diante da informação, os familiares entraram em contato com a responsável pelo transporte, que confirmou que Mario embarcou com destino a Franca.
Último registro
De acordo com os parentes, a última informação recebida é de que Mario Sergio foi visto em Franca. Desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.
Ainda segundo a família, esta é a primeira vez que ele desaparece. Os familiares afirmam que Mario nunca havia saído sem dar notícias, o que aumentou a preocupação.
Mario Sergio é solteiro, não tem filhos e trabalha como servente de pedreiro em Pedregulho.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para a localização de Mario Sergio de Souza deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.
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