A família de Mario Sergio de Souza, de 37 anos, morador de Pedregulho, procura informações sobre seu paradeiro após o desaparecimento registrado há três dias. Segundo os parentes, a última informação confirmada é de que ele embarcou em uma van com destino a Franca e, desde então, não foi mais localizado.

A família informou que desconhecia a intenção de Mario de viajar para Franca. A suspeita de que ele teria seguido para a cidade surgiu após relatos de pessoas que disseram tê-lo visto no ponto de embarque da van.

Diante da informação, os familiares entraram em contato com a responsável pelo transporte, que confirmou que Mario embarcou com destino a Franca.

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