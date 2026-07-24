Uma tentativa de furto à joalheria Lapidin mobiliza equipes da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 24, no shopping de Franca. Após o acionamento do alarme da loja, o empreendimento teve o acesso temporariamente restrito para o trabalho das equipes policiais. O empreendimento comercial está fechado.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, os policiais militares realizam uma varredura no interior do shopping em busca de possíveis suspeitos envolvidos na tentativa de furto. Até o momento, não há informações sobre prisões ou se algum item foi levado da joalheria.

Em nota, o Franca Shopping informou que a Polícia Militar foi acionada imediatamente após o registro da ocorrência e que o empreendimento permanece à disposição das autoridades.