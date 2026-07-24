24 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
URGENTE

Tentativa de furto fecha shopping e mobiliza PM em Franca; VÍDEO

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/GCN
Viatura da Polícia Militar, em frente à entrada principal do Franca Shopping
Viatura da Polícia Militar, em frente à entrada principal do Franca Shopping

Uma tentativa de furto à joalheria Lapidin mobiliza equipes da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 24, no shopping de Franca. Após o acionamento do alarme da loja, o empreendimento teve o acesso temporariamente restrito para o trabalho das equipes policiais. O empreendimento comercial está fechado.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, os policiais militares realizam uma varredura no interior do shopping em busca de possíveis suspeitos envolvidos na tentativa de furto. Até o momento, não há informações sobre prisões ou se algum item foi levado da joalheria.

Em nota, o Franca Shopping informou que a Polícia Militar foi acionada imediatamente após o registro da ocorrência e que o empreendimento permanece à disposição das autoridades.

“O shopping informa que, na manhã desta sexta-feira (24/8), foi registrada uma tentativa de furto. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e o shopping segue à disposição das autoridades.”

A ocorrência segue em andamento, e a reportagem acompanha o caso para atualização das informações.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários