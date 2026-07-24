Uma cena de maus-tratos contra um cão comunitário revoltou moradores do Jardim Ipanema, em Franca, na noite desta quinta-feira, 23. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher agride o animal com um pedaço de pau, enquanto ele estava deitado na calçada.

Nas imagens, é possível ver a mulher se aproximando do cachorro e desferindo os golpes. O cão chega a latir de dor e, em seguida, consegue se levantar e sair caminhando. Segundo moradores, após as agressões, o animal correu em direção a uma área de mato próxima e, desde então, não foi mais visto.

De acordo com uma testemunha, o animal era um cão comunitário bastante conhecido no bairro e recebia cuidados constantes dos moradores.