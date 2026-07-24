Uma cena de maus-tratos contra um cão comunitário revoltou moradores do Jardim Ipanema, em Franca, na noite desta quinta-feira, 23. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher agride o animal com um pedaço de pau, enquanto ele estava deitado na calçada.
Nas imagens, é possível ver a mulher se aproximando do cachorro e desferindo os golpes. O cão chega a latir de dor e, em seguida, consegue se levantar e sair caminhando. Segundo moradores, após as agressões, o animal correu em direção a uma área de mato próxima e, desde então, não foi mais visto.
De acordo com uma testemunha, o animal era um cão comunitário bastante conhecido no bairro e recebia cuidados constantes dos moradores.
"Ele cuida da rua, só late quando alguém passa. Como é um cachorro de rua, não adianta colocar para dentro de casa porque ele não fica. Todo mundo cuida dele, dá comida, compra remédio e ele dorme aqui na rua", relatou.
Ainda segundo a testemunha, a mulher teria alegado, inicialmente, que o cachorro havia atacado seu animal de estimação. No entanto, posteriormente, ela teria procurado moradores para pedir desculpas e admitido que agiu por impulso.
"Ela falou que ele tinha mordido o cachorro dela. Depois, quando viu a repercussão, veio pedir desculpas e disse que não tinha mordido o filho dela e que agiu por impulso", afirmou.
Pela legislação brasileira, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar cães e gatos é crime, com pena que pode variar de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal.
A Polícia Militar foi comunicada sobre o caso.
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