O aposentado Alecio de Paula, de 80 anos, foi preso em Franca, nessa quinta-feira, 23, para cumprir uma pena de 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. O mandado partiu da Justiça, após o processo de 2022 transitar em julgado, não cabendo mais recursos.

Segundo familiares, o homem trabalhava como eletricista e costumava frequentar a casa de um de seus irmãos para realizar reparos. Na residência também funcionava uma banca de calçados, e a proprietária fazia entregas com frequência, período em que, de acordo com os relatos, o investigado permanecia no imóvel.

Ainda conforme a família, a vítima, uma sobrinha do idoso com deficiência, que atualmente tem 20 anos e tinha 15 anos na época dos fatos, foi encontrada pela mãe assustada e despenteada ao retornar para casa. Ao ser questionada, teria dito apenas: "Ah, mãe... o tio passou a mão aqui".