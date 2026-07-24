O aposentado Alecio de Paula, de 80 anos, foi preso em Franca, nessa quinta-feira, 23, para cumprir uma pena de 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. O mandado partiu da Justiça, após o processo de 2022 transitar em julgado, não cabendo mais recursos.
Segundo familiares, o homem trabalhava como eletricista e costumava frequentar a casa de um de seus irmãos para realizar reparos. Na residência também funcionava uma banca de calçados, e a proprietária fazia entregas com frequência, período em que, de acordo com os relatos, o investigado permanecia no imóvel.
Ainda conforme a família, a vítima, uma sobrinha do idoso com deficiência, que atualmente tem 20 anos e tinha 15 anos na época dos fatos, foi encontrada pela mãe assustada e despenteada ao retornar para casa. Ao ser questionada, teria dito apenas: "Ah, mãe... o tio passou a mão aqui".
Preocupada com o estado emocional da filha, a mãe procurou atendimento psicológico. Durante o acompanhamento, segundo os familiares, a adolescente conseguiu relatar o que teria acontecido por meio de desenhos utilizados nas sessões.
Outro elemento apresentado à Polícia Civil foi um áudio atribuído ao idoso. Na gravação, segundo a família, ele teria afirmado: "Eu fiz. Fui usado pelo demônio".
Ainda de acordo com os familiares, no mesmo áudio, o homem também faria referências a outros episódios envolvendo sobrinhos, relatando comportamentos inadequados.
Uma segunda sobrinha, hoje com 53 anos, também afirmou ter sofrido abusos na infância. Ela contou que nunca revelou os fatos e até mesmo desenhos obscenos feito pelo tio para ela, quando criança, por medo dele. Disse que atualmente convive com ansiedade e depressão. "Tomara que ele morra na cadeia", declarou a mulher.
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