Uma mulher 28 anos escapou de uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira, 22, na avenida Hugo Betarello, no Jardim Piratininga, em Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança e terminou com a apreensão de dois adolescentes suspeitos do crime.
As imagens mostram o momento em que a dupla aborda a motorista quando ela deixava uma academia. Ao perceber a tentativa de roubo, a vítima reage rapidamente e dá marcha à ré com o veículo para fugir. Diante da reação, os suspeitos desistem da ação e correm em direção a um terreno nas proximidades.
Funcionários da academia acionaram a Polícia Militar, que iniciou buscas pela região. Os dois adolescentes foram localizados pouco tempo depois em frente a um supermercado, no Jardim Ângela Rosa.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam um simulacro de pistola, um par de luvas, um aparelho celular e um moletom que, segundo a polícia, teria sido utilizado durante a tentativa de roubo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que os adolescentes utilizaram a arma de brinquedo para intimidá-la e chegaram a bater no vidro do veículo durante a abordagem.
Os suspeitos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Acompanhados pelas mães, eles permaneceram apreendidos e ficaram à disposição da Vara da Infância e da Juventude, sendo autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo majorado.
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