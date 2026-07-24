Uma mulher 28 anos escapou de uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira, 22, na avenida Hugo Betarello, no Jardim Piratininga, em Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança e terminou com a apreensão de dois adolescentes suspeitos do crime.

As imagens mostram o momento em que a dupla aborda a motorista quando ela deixava uma academia. Ao perceber a tentativa de roubo, a vítima reage rapidamente e dá marcha à ré com o veículo para fugir. Diante da reação, os suspeitos desistem da ação e correm em direção a um terreno nas proximidades.

Funcionários da academia acionaram a Polícia Militar, que iniciou buscas pela região. Os dois adolescentes foram localizados pouco tempo depois em frente a um supermercado, no Jardim Ângela Rosa.