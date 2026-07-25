25 de julho de 2026
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Trabalhos no Dona Quita avançam e Prefeitura esclarece mudanças

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Obras em andamento na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca
Obras em andamento na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca

Os trabalhos de canalização no córrego Cubatão, nas imediações do viaduto Dona Quita, e no córrego dos Bagres, na avenida Antônio Barbosa Filho, seguem o cronograma previsto pela Prefeitura de Franca. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os trabalhos no Dona Quita devem começar até o fim deste mês, enquanto as intervenções na Antônio Barbosa Filho avançam em diferentes frentes de serviço. 

Obras seguem em duas frentes

De acordo com a administração municipal, o canteiro de obras do Dona Quita já foi implantado. Nesta semana, começou a montagem da estrutura que abrigará a central de produção dos elementos estruturais que serão utilizados na contenção das paredes do canal.

Na Antônio Barbosa Filho, as equipes executam os tubulões que servirão de fundação para a nova ponte ampliada no cruzamento com a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

Paralelamente, também é realizada a cravação de pranchas metálicas para garantir a estabilidade do aterro durante a instalação das estruturas pré-moldadas de concreto que formarão as novas paredes do canal.

Outra frente de serviço atua na fabricação desses elementos pré-moldados dentro do próprio canteiro de obras. O trabalho inclui a montagem das formas, a armação das ferragens e a concretagem das peças que serão utilizadas na execução da canalização.

Avenida manterá a mesma largura

Um dos principais questionamentos encaminhados à reportagem dizia respeito à possibilidade de redução da largura da avenida Antônio Barbosa Filho após a conclusão das obras. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, a pista destinada ao tráfego de veículos permanecerá com a mesma largura atual.

A Prefeitura informou que a única alteração prevista no projeto será a retirada das calçadas existentes às margens do canal.

Ainda conforme a administração municipal, a obra tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento da água, reduzindo os riscos de alagamentos e enchentes na região.

O projeto também prevê a ampliação da ponte no cruzamento das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso. A nova estrutura deverá melhorar o fluxo de veículos e contará com uma nova calçada destinada à travessia segura de pedestres.

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