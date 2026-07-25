Os trabalhos de canalização no córrego Cubatão, nas imediações do viaduto Dona Quita, e no córrego dos Bagres, na avenida Antônio Barbosa Filho, seguem o cronograma previsto pela Prefeitura de Franca. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os trabalhos no Dona Quita devem começar até o fim deste mês, enquanto as intervenções na Antônio Barbosa Filho avançam em diferentes frentes de serviço.

Obras seguem em duas frentes

De acordo com a administração municipal, o canteiro de obras do Dona Quita já foi implantado. Nesta semana, começou a montagem da estrutura que abrigará a central de produção dos elementos estruturais que serão utilizados na contenção das paredes do canal.

Na Antônio Barbosa Filho, as equipes executam os tubulões que servirão de fundação para a nova ponte ampliada no cruzamento com a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.