Os trabalhos de canalização no córrego Cubatão, nas imediações do viaduto Dona Quita, e no córrego dos Bagres, na avenida Antônio Barbosa Filho, seguem o cronograma previsto pela Prefeitura de Franca. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os trabalhos no Dona Quita devem começar até o fim deste mês, enquanto as intervenções na Antônio Barbosa Filho avançam em diferentes frentes de serviço.
Obras seguem em duas frentes
De acordo com a administração municipal, o canteiro de obras do Dona Quita já foi implantado. Nesta semana, começou a montagem da estrutura que abrigará a central de produção dos elementos estruturais que serão utilizados na contenção das paredes do canal.
Na Antônio Barbosa Filho, as equipes executam os tubulões que servirão de fundação para a nova ponte ampliada no cruzamento com a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
Paralelamente, também é realizada a cravação de pranchas metálicas para garantir a estabilidade do aterro durante a instalação das estruturas pré-moldadas de concreto que formarão as novas paredes do canal.
Outra frente de serviço atua na fabricação desses elementos pré-moldados dentro do próprio canteiro de obras. O trabalho inclui a montagem das formas, a armação das ferragens e a concretagem das peças que serão utilizadas na execução da canalização.
Avenida manterá a mesma largura
Um dos principais questionamentos encaminhados à reportagem dizia respeito à possibilidade de redução da largura da avenida Antônio Barbosa Filho após a conclusão das obras. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, a pista destinada ao tráfego de veículos permanecerá com a mesma largura atual.
A Prefeitura informou que a única alteração prevista no projeto será a retirada das calçadas existentes às margens do canal.
Ainda conforme a administração municipal, a obra tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento da água, reduzindo os riscos de alagamentos e enchentes na região.
O projeto também prevê a ampliação da ponte no cruzamento das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso. A nova estrutura deverá melhorar o fluxo de veículos e contará com uma nova calçada destinada à travessia segura de pedestres.
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