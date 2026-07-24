Veja o obituário desta sexta-feira, 24, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Maia Gomes

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Zaide Silva Alves

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h