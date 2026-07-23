23 de julho de 2026
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IMPACTO TOTAL

Águia sobrevoa Franca e PM apreende 400 pinos de cocaína

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Melhorada por IA
Viaturas e helicópteros da Polícia Militar, em ação na tarde desta quinta, no Jardim Aeroporto
Viaturas e helicópteros da Polícia Militar, em ação na tarde desta quinta, no Jardim Aeroporto

Dois adolescentes foram apreendidos com mais de 400 pinos de cocaína durante uma operação da Polícia Militar realizada na tarde desta quinta-feira, 23, em Franca. A ação mobilizou equipes da Força Tática e o helicóptero Águia, que sobrevoou diferentes regiões da cidade e chamou a atenção de moradores.

Os menores foram encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da apreensão nem a quantidade exata da droga encontrada.

A operação foi comandada pelo 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e integra a Operação Impacto Total, realizada paralelamente à Operação Safra Segurança.

Segundo a PM, o objetivo é reforçar o combate ao tráfico de drogas, roubos e outros crimes, por meio do aumento do policiamento ostensivo e de abordagens em pontos considerados estratégicos.

Na zona sul, as equipes concentraram as ações nos bairros Jardim Aeroporto e Santa Bárbara. Já na zona norte, o reforço policial ocorreu na Vila Gosuen, Campo Belo e Parque do Horto.

Vídeos enviados por internautas mostram o helicóptero Águia realizando voos de apoio enquanto viaturas da Polícia Militar efetuavam patrulhamento e abordagens em diversas ruas da cidade.

A corporação ainda prepara o balanço oficial da operação, que deverá informar o número de pessoas abordadas, veículos fiscalizados e demais resultados obtidos ao longo do dia.

De acordo com a Polícia Militar, as ações serão mantidas durante o fim de semana em Franca e em outros municípios da região.

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