Dois adolescentes foram apreendidos com mais de 400 pinos de cocaína durante uma operação da Polícia Militar realizada na tarde desta quinta-feira, 23, em Franca. A ação mobilizou equipes da Força Tática e o helicóptero Águia, que sobrevoou diferentes regiões da cidade e chamou a atenção de moradores.

Os menores foram encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da apreensão nem a quantidade exata da droga encontrada.

A operação foi comandada pelo 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e integra a Operação Impacto Total, realizada paralelamente à Operação Safra Segurança.