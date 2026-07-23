Dois adolescentes foram apreendidos com mais de 400 pinos de cocaína durante uma operação da Polícia Militar realizada na tarde desta quinta-feira, 23, em Franca. A ação mobilizou equipes da Força Tática e o helicóptero Águia, que sobrevoou diferentes regiões da cidade e chamou a atenção de moradores.
Os menores foram encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da apreensão nem a quantidade exata da droga encontrada.
A operação foi comandada pelo 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e integra a Operação Impacto Total, realizada paralelamente à Operação Safra Segurança.
Segundo a PM, o objetivo é reforçar o combate ao tráfico de drogas, roubos e outros crimes, por meio do aumento do policiamento ostensivo e de abordagens em pontos considerados estratégicos.
Na zona sul, as equipes concentraram as ações nos bairros Jardim Aeroporto e Santa Bárbara. Já na zona norte, o reforço policial ocorreu na Vila Gosuen, Campo Belo e Parque do Horto.
Vídeos enviados por internautas mostram o helicóptero Águia realizando voos de apoio enquanto viaturas da Polícia Militar efetuavam patrulhamento e abordagens em diversas ruas da cidade.
A corporação ainda prepara o balanço oficial da operação, que deverá informar o número de pessoas abordadas, veículos fiscalizados e demais resultados obtidos ao longo do dia.
De acordo com a Polícia Militar, as ações serão mantidas durante o fim de semana em Franca e em outros municípios da região.
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