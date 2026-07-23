A Polícia Civil deflagrou, nos dias 21 e 22 de julho, a Operação Heisenberg para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cidades da região. Ao todo, 18 pessoas foram presas preventivamente, além de quatro prisões em flagrante durante a ação.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Miguelópolis, com apoio de equipes das Delegacias Seccionais de Franca, Ribeirão Preto e Barretos, além dos GOEs (Grupos de Operações Especiais) de Ribeirão Preto, Franca e São Joaquim da Barra.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Miguelópolis, Ituverava, Franca, Igarapava, Guaíra, Colômbia, Ribeirão Preto e Batatais.

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