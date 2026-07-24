O Projeto Música em Todos os Cantos leva apresentações gratuitas de artistas francanos a diferentes espaços públicos de Franca neste fim de semana. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e busca levar atrações musicais a locais de grande circulação de pessoas.

A programação começa na sexta-feira, 24, com Artur Canto, que se apresenta das 16h às 18h no Parque dos Trabalhadores, no Parque dos Pinhais.

No sábado, 25, serão duas apresentações. Das 9h às 11h, o DuoVox leva um repertório de pop e rock ao Complexo Poliesportivo. Já das 10h às 12h, Tiago Bertoloni se apresenta no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central da cidade.