24 de julho de 2026
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CULTURA

Música gratuita chega ao Poli, Centro e Parque dos Trabalhadores

Por Manuela Sampaio | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Complexo Poliesportivo recebe apresentações do projeto Música em Todos os Cantos neste sábado e domingo
Complexo Poliesportivo recebe apresentações do projeto Música em Todos os Cantos neste sábado e domingo

O Projeto Música em Todos os Cantos leva apresentações gratuitas de artistas francanos a diferentes espaços públicos de Franca neste fim de semana. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e busca levar atrações musicais a locais de grande circulação de pessoas.

A programação começa na sexta-feira, 24, com Artur Canto, que se apresenta das 16h às 18h no Parque dos Trabalhadores, no Parque dos Pinhais.

No sábado, 25, serão duas apresentações. Das 9h às 11h, o DuoVox leva um repertório de pop e rock ao Complexo Poliesportivo. Já das 10h às 12h, Tiago Bertoloni se apresenta no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central da cidade.

Encerrando a programação, no domingo, 26, Netão sobe ao palco no Complexo Poliesportivo, das 9h às 11h, com apresentação voltada ao público que frequenta o espaço para atividades esportivas e de lazer.

Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público.

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