O Projeto Música em Todos os Cantos leva apresentações gratuitas de artistas francanos a diferentes espaços públicos de Franca neste fim de semana. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e busca levar atrações musicais a locais de grande circulação de pessoas.
A programação começa na sexta-feira, 24, com Artur Canto, que se apresenta das 16h às 18h no Parque dos Trabalhadores, no Parque dos Pinhais.
No sábado, 25, serão duas apresentações. Das 9h às 11h, o DuoVox leva um repertório de pop e rock ao Complexo Poliesportivo. Já das 10h às 12h, Tiago Bertoloni se apresenta no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central da cidade.
Encerrando a programação, no domingo, 26, Netão sobe ao palco no Complexo Poliesportivo, das 9h às 11h, com apresentação voltada ao público que frequenta o espaço para atividades esportivas e de lazer.
Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público.
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