Uma operação da Polícia Militar chamou a atenção de moradores de Franca na tarde desta quinta-feira, 23. O helicóptero Águia e equipes da Força Tática foram mobilizados para diversos bairros das zonas Sul e Norte da cidade.

Na zona Sul, a operação Impacto Total foi concentrada nos bairros do Jardim Aeroporto e Santa Bárbara. Já na zona Norte, o policiamento reforçado foi registrado na Vila Gosuen, Campo Belo e Parque do Horto.

Vídeos enviados por internautas mostram o helicóptero Águia sobrevoando diferentes regiões de Franca, enquanto viaturas da Polícia Militar realizam abordagens e patrulhamento ostensivo nas ruas.