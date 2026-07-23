Uma operação da Polícia Militar chamou a atenção de moradores de Franca na tarde desta quinta-feira, 23. O helicóptero Águia e equipes da Força Tática foram mobilizados para diversos bairros das zonas Sul e Norte da cidade.
Na zona Sul, a operação Impacto Total foi concentrada nos bairros do Jardim Aeroporto e Santa Bárbara. Já na zona Norte, o policiamento reforçado foi registrado na Vila Gosuen, Campo Belo e Parque do Horto.
Vídeos enviados por internautas mostram o helicóptero Águia sobrevoando diferentes regiões de Franca, enquanto viaturas da Polícia Militar realizam abordagens e patrulhamento ostensivo nas ruas.
Até o momento, há informações preliminares de duas prisões durante a operação. A Polícia Militar ainda não divulgou o balanço oficial da ação, nem os motivos das detenções.
A reportagem acompanha a ocorrência e aguarda informações da Polícia Militar sobre os objetivos da operação, o número de pessoas abordadas e o resultado completo da ação.
Atualização: esta reportagem será atualizada assim que a Polícia Militar divulgar o balanço oficial da operação.
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