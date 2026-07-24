O programa Caminho para o Emprego, da Escola Municipal Profissionalizante de Franca, está com 95 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas da beleza e prestação de serviços, em parceria com o Senac. As capacitações são destinadas a pessoas com mais de 18 anos.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e contribuir para a inserção ou recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho, por meio de cursos gratuitos voltados às áreas da beleza e de prestação de serviços.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Profissionalizante, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço.