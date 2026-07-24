O programa Caminho para o Emprego, da Escola Municipal Profissionalizante de Franca, está com 95 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas da beleza e prestação de serviços, em parceria com o Senac. As capacitações são destinadas a pessoas com mais de 18 anos.
A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e contribuir para a inserção ou recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho, por meio de cursos gratuitos voltados às áreas da beleza e de prestação de serviços.
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Profissionalizante, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço.
Os cursos contemplam as áreas de beleza e serviços. As datas, horários, carga horária e locais das aulas podem ser conferidos ao final desta matéria.
A Escola Profissionalizante está localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.
Confira os cursos disponíveis
Técnicas de Manicure e Pedicure
Carga horária: 84 horas
Dias da semana: segunda, terça e quarta
Horário: 19h, às 22h30
Início: 17/08/2026
Término: 13/10/2026
Local: Escola Profissionalizante
Técnicas de Depilação
Carga horária: 48 horas
Dia da semana: sábado
Horário: 8h às 12h
Início: 22/08/2026
Término: 07/11/2026
Local: Senac Franca
Vendedor
Carga horária: 160 horas
Dias da semana: segunda, terça, quarta e quinta
Horário: 13h30 às 17h30
Início: 31/08/2026
Término: 10/11/2026
Local: Escola Profissionalizante
Administração de Operações Logísticas
Carga horária: 30 horas
Dias da semana: quarta e quinta
Horário: 19h às 22h30
Início: 09/09/2026
Término: 07/10/2026
Local: Escola Profissionalizante
Condomínios: Recepção e Atendimento
Carga horária: 36 horas
Dias da semana: quarta e quinta
Horário: 19h às 22h30
Início: 21/10/2026
Término: 25/11/2026
Local: Escola Profissionalizante
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.