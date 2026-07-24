A entrega dos kits para a 7ª etapa da Franca Run começa nesta sexta-feira, 24, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. O atendimento será realizado das 18h às 20h e prossegue no sábado, 25, das 9h ao meio-dia, exclusivamente para os participantes inscritos na prova, que será disputada no domingo, 26.

Os atletas deverão apresentar um documento oficial com foto para retirar o kit. A distribuição ocorrerá na área interna do ginásio, localizado no Complexo Poliesportivo, na rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso.

Segundo a organização, os kits que não forem retirados até o meio-dia de sábado serão disponibilizados ao público em geral, mediante distribuição de senhas.

Corrida acontece no domingo