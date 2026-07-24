A entrega dos kits para a 7ª etapa da Franca Run começa nesta sexta-feira, 24, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. O atendimento será realizado das 18h às 20h e prossegue no sábado, 25, das 9h ao meio-dia, exclusivamente para os participantes inscritos na prova, que será disputada no domingo, 26.
Os atletas deverão apresentar um documento oficial com foto para retirar o kit. A distribuição ocorrerá na área interna do ginásio, localizado no Complexo Poliesportivo, na rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso.
Segundo a organização, os kits que não forem retirados até o meio-dia de sábado serão disponibilizados ao público em geral, mediante distribuição de senhas.
Corrida acontece no domingo
A prova de 6 quilômetros está marcada para domingo, com largada às 7h, no Parque de Exposições “Fernando Costa”.
O percurso terá início no campo central do recinto, passando pelas vias internas, baias, arquibancadas e espaço de eventos. Em seguida, os corredores seguirão até o Parque dos Trabalhadores, onde o trajeto inclui as proximidades das quadras poliesportivas, da represa e da trilha da mata.
Na sequência, os atletas percorrerão a Alameda Vicente Leporace até o ponto de retorno, passando também pela Avenida Flávio Rocha antes de retornar ao Parque Fernando Costa.
Promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com o Instituto Três Colinas, a Franca Run poderá ser acompanhada gratuitamente pelo público no Parque Fernando Costa, no Parque dos Trabalhadores e ao longo de todo o percurso.
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