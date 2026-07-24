O recapeamento de cinco ruas do Jardim Aeroporto 3, na região sul de Franca, será concluído até esta sexta-feira, 24, dentro das ações do programa Asfalto Novo, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.

As melhorias já foram finalizadas nas ruas Denizar Trevizani, Leandro Fernandes Martins e Elias Limonta. Os serviços seguem em fase de conclusão nas ruas Honório de Lima e Luiz Corimbara.

O Jardim Aeroporto 3 integra a lista de bairros atendidos pelo programa nos últimos meses. As obras de recuperação da malha viária também contemplaram vias no Parque do Horto/Santa Terezinha, Jardins Paraty, Ângela Rosa, parte do prolongamento da Santa Cruz, Jardim Tropical, Residencial Meirelles, parte da avenida Abrahão Brickmann, além das avenidas Santos Dumont, Alberto Pulicano, Eufrásia Monteiro Petráglia, William Azzuz, Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira e Geralda Rocha Silva.