Uma obra localizada na rua Paulo Archetti, no bairro Chácara São Paulo, em Franca, foi alvo de furto pela segunda vez em um intervalo de oito dias. Na tarde desta quinta-feira, 23, às 15h, suspeitos voltaram ao local e levaram materiais de construção, agindo com tranquilidade e sendo novamente flagrados por testemunhas da região.
O terreno fica ao lado do condomínio Antônio de Pádua. Em contato com a reportagem, um morador que registrou vídeos da nova investida demonstrou indignação com a reincidência dos assaltantes. "Mais uma vez eles roubando os materiais da obra aqui no bairro", relatou.
O primeiro crime no mesmo endereço aconteceu na tarde da quarta-feira da semana passada, dia 15, por volta das 15h30. Na ocasião, câmeras de segurança gravaram dois homens retirando duas telhas de zinco que serviam como fechamento e proteção do lote.
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Ação sem intimidação
Tanto no primeiro episódio quanto no ataque desta quinta-feira, os criminosos agiram à luz do dia. Durante o furto anterior, a dupla executou o crime sem demonstrar qualquer preocupação com a movimentação de pedestres e veículos nas proximidades.
Moradores que presenciaram a primeira ação chegaram a acionar a Polícia Militar. No entanto, quando as equipes policiais alcançaram o endereço, os suspeitos já haviam concretizado a fuga.
As gravações das câmeras de segurança e os vídeos feitos por testemunhas registraram toda a movimentação dos envolvidos nos dois dias. O material poderá auxiliar na identificação da dupla. Até o momento, ninguém foi preso e o caso deverá ser investigado pelas autoridades.
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