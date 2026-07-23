A Polícia Civil apreendeu, na terça-feira, 21, uma carga de medicamentos para emagrecimento e substâncias hormonais comercializados de forma irregular em Passos (MG), cidade a aproximadamente 100 quilômetros de Franca. A investigação foi deflagrada após denúncias apontarem que uma mulher de 37 anos estaria adquirindo e revendendo ilegalmente os produtos no município.

A operação teve início na residência da principal suspeita, que não foi localizada. No local, no entanto, os investigadores abordaram um homem de 28 anos.

Ele apresentou aos agentes a dinâmica do esquema e assumiu ser o braço operacional do negócio. O jovem alegou atuar estritamente como entregador sob demanda, reforçando que a mulher centralizava toda a compra e a gestão da revenda das substâncias.

Estrutura clandestina