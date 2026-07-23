A Polícia Civil apreendeu, na terça-feira, 21, uma carga de medicamentos para emagrecimento e substâncias hormonais comercializados de forma irregular em Passos (MG), cidade a aproximadamente 100 quilômetros de Franca. A investigação foi deflagrada após denúncias apontarem que uma mulher de 37 anos estaria adquirindo e revendendo ilegalmente os produtos no município.
A operação teve início na residência da principal suspeita, que não foi localizada. No local, no entanto, os investigadores abordaram um homem de 28 anos.
Ele apresentou aos agentes a dinâmica do esquema e assumiu ser o braço operacional do negócio. O jovem alegou atuar estritamente como entregador sob demanda, reforçando que a mulher centralizava toda a compra e a gestão da revenda das substâncias.
Estrutura clandestina
O avanço das diligências revelou a logística do grupo. Os policiais conseguiram identificar um segundo imóvel, utilizado de forma estratégica e exclusiva como centro de armazenamento.
O estoque clandestino ficava oculto neste endereço. Durante as buscas, a equipe apreendeu um volume expressivo de medicamentos, que eram mantidos acondicionados no interior de duas geladeiras.
Próximos passos
Com a apreensão do material e a oitiva de testemunhas, a Polícia Civil instaurou um inquérito para mapear a engrenagem do comércio irregular.
A investigação agora se concentra em rastrear a rota e a origem dos hormônios e emagrecedores ilegais, além de tipificar outras infrações penais que se desdobrem a partir do esquema descoberto.
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