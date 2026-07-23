Um acidente de trânsito destruiu a frente de um carro na tarde desta quinta-feira, 23, no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Desembargador Afonso Carvalho, no Centro de Franca. Apesar da violência da batida, uma bebê de aproximadamente 6 meses e os demais ocupantes dos veículos saíram ilesos.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Gol seguia pela rua Voluntários da Franca quando o condutor de um Fiat Strada avançou o sinal de parada obrigatória no cruzamento com a rua Desembargador Afonso Carvalho.
Sem tempo para desviar, o motorista do Gol atingiu a lateral da Strada. Com o impacto, o utilitário perdeu o controle da direção e bateu contra o muro da Escola Estadual "Homero Alves".
A frente do Gol ficou completamente destruída, com a força da colisão. No veículo estavam o motorista, uma mulher e uma bebê de cerca de 6 meses. Apesar dos danos materiais, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.
O Corpo de Bombeiros e equipes do Resgate foram acionados e compareceram ao local, mas as vítimas recusaram atendimento médico.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.