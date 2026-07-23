Um acidente de trânsito destruiu a frente de um carro na tarde desta quinta-feira, 23, no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Desembargador Afonso Carvalho, no Centro de Franca. Apesar da violência da batida, uma bebê de aproximadamente 6 meses e os demais ocupantes dos veículos saíram ilesos.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Gol seguia pela rua Voluntários da Franca quando o condutor de um Fiat Strada avançou o sinal de parada obrigatória no cruzamento com a rua Desembargador Afonso Carvalho.

Sem tempo para desviar, o motorista do Gol atingiu a lateral da Strada. Com o impacto, o utilitário perdeu o controle da direção e bateu contra o muro da Escola Estadual "Homero Alves".