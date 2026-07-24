A Câmara Municipal de Franca recebe, nesta sexta-feira, 24, às 19h, um evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A programação é aberta ao público e reunirá palestras, homenagens e momentos de diálogo voltados à valorização da história, da cultura e da resistência das mulheres negras.
Promovido pelo Coletivo Arco-Íris, o encontro busca fortalecer o debate sobre igualdade, respeito, justiça e representatividade, além de reconhecer o protagonismo das mulheres negras na sociedade.
Durante a programação, a escritora Isa do Rosário e a artesã Evelina Souza serão homenageadas.
A data, celebrada em 25 de julho, é dedicada ao reconhecimento da contribuição das mulheres negras para a construção da sociedade e à reflexão sobre os desafios ainda enfrentados na luta por direitos e equidade.
Serviço
Evento: Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Data: 24 de julho
Horário: 19h
Local: Câmara Municipal de Franca
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