A Câmara Municipal de Franca recebe, nesta sexta-feira, 24, às 19h, um evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A programação é aberta ao público e reunirá palestras, homenagens e momentos de diálogo voltados à valorização da história, da cultura e da resistência das mulheres negras.

Promovido pelo Coletivo Arco-Íris, o encontro busca fortalecer o debate sobre igualdade, respeito, justiça e representatividade, além de reconhecer o protagonismo das mulheres negras na sociedade.

Durante a programação, a escritora Isa do Rosário e a artesã Evelina Souza serão homenageadas.