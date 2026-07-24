24 de julho de 2026
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HOMENAGEM

Câmara de Franca recebe evento pelo Dia da Mulher Negra

Por Manuela Sampaio | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Isa do Rosário, escritora e uma das homenageadas; Rosângela Valentino, organizadora do evento; e Evelina Souza, artesã e uma das homenageadas
Isa do Rosário, escritora e uma das homenageadas; Rosângela Valentino, organizadora do evento; e Evelina Souza, artesã e uma das homenageadas

A Câmara Municipal de Franca recebe, nesta sexta-feira, 24, às 19h, um evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A programação é aberta ao público e reunirá palestras, homenagens e momentos de diálogo voltados à valorização da história, da cultura e da resistência das mulheres negras.

Promovido pelo Coletivo Arco-Íris, o encontro busca fortalecer o debate sobre igualdade, respeito, justiça e representatividade, além de reconhecer o protagonismo das mulheres negras na sociedade.

Durante a programação, a escritora Isa do Rosário e a artesã Evelina Souza serão homenageadas. 

A data, celebrada em 25 de julho, é dedicada ao reconhecimento da contribuição das mulheres negras para a construção da sociedade e à reflexão sobre os desafios ainda enfrentados na luta por direitos e equidade.

Serviço

Evento: Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Data: 24 de julho
Horário: 19h
Local: Câmara Municipal de Franca

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