A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 52 anos na manhã desta quinta-feira, 23, em Passos (MG), cidade a aproximadamente 100 quilômetros de Franca, durante a deflagração da Operação Cerro Alegre. A ação tem como alvo um grupo investigado por estelionato qualificado, uso de falsa identidade e lavagem de dinheiro contra um produtor rural de 85 anos.

O principal alvo dos criminosos foi um idoso morador do município de Delfinópolis (MG). De acordo com as investigações, o esquema causou à vítima um prejuízo financeiro que ultrapassa a marca de R$ 280 mil.

A fraude era executada por meio da compra ilícita de animais e de outros bens pertencentes ao produtor. Para fechar os negócios e enganar a vítima, os suspeitos utilizavam cheques sem fundos.

Lavagem de capitais e buscas