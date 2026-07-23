A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 52 anos na manhã desta quinta-feira, 23, em Passos (MG), cidade a aproximadamente 100 quilômetros de Franca, durante a deflagração da Operação Cerro Alegre. A ação tem como alvo um grupo investigado por estelionato qualificado, uso de falsa identidade e lavagem de dinheiro contra um produtor rural de 85 anos.
O principal alvo dos criminosos foi um idoso morador do município de Delfinópolis (MG). De acordo com as investigações, o esquema causou à vítima um prejuízo financeiro que ultrapassa a marca de R$ 280 mil.
A fraude era executada por meio da compra ilícita de animais e de outros bens pertencentes ao produtor. Para fechar os negócios e enganar a vítima, os suspeitos utilizavam cheques sem fundos.
Lavagem de capitais e buscas
O esquema não se limitava ao calote. A Polícia Civil identificou que parte dos bens obtidos de maneira fraudulenta era revendida pelo grupo. A tática tinha o objetivo de ocultar a origem dos valores, o que configura indícios claros de lavagem de dinheiro.
Como desdobramento da operação, os policiais apreenderam três veículos e executaram o bloqueio judicial de bens dos investigados.
As diligências continuam com o objetivo de localizar os outros três suspeitos, que permanecem foragidos, e de esclarecer todos os detalhes da atuação da quadrilha.
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