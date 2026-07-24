Com 377 pacientes cadastrados e média de 1,2 mil procedimentos realizados por mês, o Caps I Amanhecer, de Patrocínio Paulista, completou um ano de funcionamento consolidado como referência no atendimento em saúde mental no município. Mantido pela Prefeitura e administrado pela Fundação Espírita Allan Kardec, de Franca, o serviço atende crianças, adolescentes e adultos com idades entre 5 e 75 anos.

A marca foi celebrada na terça-feira, 21, durante a programação da “Primeira Volta do Sol do Caps I Amanhecer”, que reuniu usuários, familiares, profissionais da unidade e representantes da rede municipal de saúde. A comemoração contou com café da manhã, almoço especial, mostra de trabalhos produzidos na Oficina de Manualidades e apresentação da Banda Zap.

Ao longo do primeiro ano de atividades, a unidade alcançou média de 200 atendimentos mensais e cerca de 1,2 mil procedimentos por mês. Apenas em junho de 2026, foram registrados 1.245 procedimentos, resultado equivalente a 249% da meta mensal de 500. No primeiro semestre deste ano, a média foi de 1.100 procedimentos mensais, sempre acima do objetivo estabelecido.