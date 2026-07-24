Com 377 pacientes cadastrados e média de 1,2 mil procedimentos realizados por mês, o Caps I Amanhecer, de Patrocínio Paulista, completou um ano de funcionamento consolidado como referência no atendimento em saúde mental no município. Mantido pela Prefeitura e administrado pela Fundação Espírita Allan Kardec, de Franca, o serviço atende crianças, adolescentes e adultos com idades entre 5 e 75 anos.
A marca foi celebrada na terça-feira, 21, durante a programação da “Primeira Volta do Sol do Caps I Amanhecer”, que reuniu usuários, familiares, profissionais da unidade e representantes da rede municipal de saúde. A comemoração contou com café da manhã, almoço especial, mostra de trabalhos produzidos na Oficina de Manualidades e apresentação da Banda Zap.
Ao longo do primeiro ano de atividades, a unidade alcançou média de 200 atendimentos mensais e cerca de 1,2 mil procedimentos por mês. Apenas em junho de 2026, foram registrados 1.245 procedimentos, resultado equivalente a 249% da meta mensal de 500. No primeiro semestre deste ano, a média foi de 1.100 procedimentos mensais, sempre acima do objetivo estabelecido.
Segundo o presidente da Fundação Espírita Allan Kardec, Mario Arias Martinez, os resultados refletem o trabalho desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Patrocínio Paulista na oferta de atendimento em saúde mental. Ele afirmou que cada atendimento representa acolhimento, fortalecimento de vínculos e novas possibilidades pa ra os pacientes, destacando o compromisso com um serviço qualificado e integrado à comunidade
A equipe do Caps I Amanhecer é composta por 17 profissionais de diferentes áreas, entre psicólogos, enfermeiros, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, além de equipes administrativa e apoio. O atendimento inclui acolhimentos, consultas individuais, grupos terapêuticos, oficinas, visitas domiciliares, acompanhamento familiar, matriciamento e elaboração de PTS (Projetos Terapêuticos Singulares).
Durante o primeiro ano de funcionamento, o serviço também ampliou ações voltadas à promoção de saúde mental, prevenção de agravos, fortalecimento dos vínculos familiares e integração com a rede municipal de saúde.
O prefeito de Patrocínio Paulista, Mario Marcelo (PSD), afirmou que a implementação do Caps ampliou o acesso da população ao atendimento em saúde mental, oferecendo acompanhamento mais próximo e humanizado. Ele também destacou o trabalho desenvolvido pela equipe da unidade e o acompanhamento dos resultados pela Secretaria Municipal da Saúde.
O Caps I Amanhecer funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na rua Tenente Joaquim Cândido, 1.727, no centro de Patrocínio Paulista.
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