Uma aeronave modelo King Air realizou um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira, 23, no Aeroporto Estadual "Tenente Lund Presotto", em Franca, após apresentar falha no acionamento do trem de pouso. O avião particular precisou fazer o chamado "pouso de barriga", por volta das 10h.

Segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto, a aeronave apresentou problema no acionamento dos trens de pouso e deslizou sobre a pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do aplicativo de rastreamento de voos FlightRadar24, a aeronave de prefixo PP-POP havia decolado de Campinas (SP) e tinha Franca como destino.