23 de julho de 2026
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Avião faz pouso de barriga e fecha aeroporto de Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Avião apresentou falha no trem de pouso
Avião apresentou falha no trem de pouso

Uma aeronave modelo King Air realizou um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira, 23, no Aeroporto Estadual "Tenente Lund Presotto", em Franca, após apresentar falha no acionamento do trem de pouso. O avião particular precisou fazer o chamado "pouso de barriga", por volta das 10h. 

Segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto, a aeronave apresentou problema no acionamento dos trens de pouso e deslizou sobre a pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do aplicativo de rastreamento de voos FlightRadar24, a aeronave de prefixo PP-POP havia decolado de Campinas (SP) e tinha Franca como destino.

Após o incidente, a pista foi interditada e todas as operações de pousos e decolagens foram suspensas até a retirada da aeronave. O voo da Azul que viria de Campinas a Franca, com aterrissagem prevista 15h35, foi cancelado, segundo o aplicativo Flightradar.

O Seripa IV (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado, autorizou a remoção do avião e vai apurar as causas da ocorrência.

A Rede VOA informou ainda que prestou todo o apoio aos passageiros e ao piloto durante a operação.

Segundo incidente em pouco mais de um ano

O caso desta quinta-feira é o segundo incidente aeronáutico registrado no Aeroporto "Tenente Lund Presotto" em pouco mais de um ano.

Em 30 de maio de 2025, uma aeronave que transportava a dupla sertaneja Rionegro & Solimões precisou retornar ao aeroporto após o estouro de um pneu durante a decolagem.

Na aterrissagem, o avião saiu da pista e parou em uma área de vegetação às margens do terminal. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Nota Rede Voa

Confira a nota da concessionária que administra o aeroporto sobre o incidented desta manhã:

"A Rede VOA confirma que, na manhã desta quinta-feira (23), uma aeronave modelo King Air realizou um pouso de emergência no Aeroporto de Franca, por volta das 10h. A aeronave apresentou falha no acionamento dos trens de pouso e realizou o chamado pouso 'de barriga'. Não houve feridos e o Seripa IV foi acionado e já autorizou a remoção da aeronave, que ficou parada na pista de pousos e decolagens. Todas as operações do aeroporto foram suspensas até a liberação da pista e a equipe da Rede VOA prestou todo o apoio aos passageiros e piloto."

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