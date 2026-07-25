25 de julho de 2026
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TRADIÇÃO

Prefeitura abre licitação para o bolo dos 202 anos de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Organizadores da festa em frente ao bolo de aniversário de 201 anos de Franca, em 2025
Organizadores da festa em frente ao bolo de aniversário de 201 anos de Franca, em 2025

A Prefeitura de Franca abriu licitação para a compra dos ingredientes do tradicional bolo de aniversário da cidade, que completa 202 anos no dia 28 de novembro de 2026. O evento, realizado anualmente no Parque de Exposições "Fernando Costa" e aberto ao público, reúne centenas de pessoas para a distribuição gratuita das fatias.

A produção do bolo comemorativo será realizada, mais uma vez, em parceria com o Sinpafran (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca). Enquanto a Prefeitura ficará responsável pela aquisição dos ingredientes por meio de licitação, a mão de obra será fornecida pelos panificadores.

Na comemoração dos 201 anos de Franca, realizada em 2025, cerca de 7 mil pessoas participaram da celebração. Na ocasião, o bolo pesou 1,7 tonelada.

Licitação

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, 23, na modalidade Pregão Eletrônico, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.

As empresas interessadas poderão enviar propostas até as 9h30 do dia 5 de agosto de 2026. A abertura das propostas está prevista para ocorrer às 9h31 do mesmo dia.

Os editais completos e os valores estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 24, no portal eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

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