A Prefeitura de Franca abriu licitação para a compra dos ingredientes do tradicional bolo de aniversário da cidade, que completa 202 anos no dia 28 de novembro de 2026. O evento, realizado anualmente no Parque de Exposições "Fernando Costa" e aberto ao público, reúne centenas de pessoas para a distribuição gratuita das fatias.

A produção do bolo comemorativo será realizada, mais uma vez, em parceria com o Sinpafran (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca). Enquanto a Prefeitura ficará responsável pela aquisição dos ingredientes por meio de licitação, a mão de obra será fornecida pelos panificadores.

Na comemoração dos 201 anos de Franca, realizada em 2025, cerca de 7 mil pessoas participaram da celebração. Na ocasião, o bolo pesou 1,7 tonelada.

Licitação