A Prefeitura de Franca abriu licitação para a compra dos ingredientes do tradicional bolo de aniversário da cidade, que completa 202 anos no dia 28 de novembro de 2026. O evento, realizado anualmente no Parque de Exposições "Fernando Costa" e aberto ao público, reúne centenas de pessoas para a distribuição gratuita das fatias.
A produção do bolo comemorativo será realizada, mais uma vez, em parceria com o Sinpafran (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca). Enquanto a Prefeitura ficará responsável pela aquisição dos ingredientes por meio de licitação, a mão de obra será fornecida pelos panificadores.
Na comemoração dos 201 anos de Franca, realizada em 2025, cerca de 7 mil pessoas participaram da celebração. Na ocasião, o bolo pesou 1,7 tonelada.
Licitação
O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, 23, na modalidade Pregão Eletrônico, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.
As empresas interessadas poderão enviar propostas até as 9h30 do dia 5 de agosto de 2026. A abertura das propostas está prevista para ocorrer às 9h31 do mesmo dia.
Os editais completos e os valores estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 24, no portal eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
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